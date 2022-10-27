Глава госбезопасности Литвы: Собчак воспользовалась правом въезда благодаря израильскому паспорту

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он.

Яунишкис дал интервью местной радиостанции Ziniu radijas, при этом он не упоминал, оценивалось ли пребывание Собчак в Литве с точки зрения национальной безопасности.

26 октября СМИ стало известно, что телеведущая въехала в Литву через Белоруссию, появилось даже видео, на котором она якобы пешком переходит границу.

«Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве», — сказал Яунишкис.

25 октября Собчак рассказала, что её коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, и отметила, что речь может идти о статье «Вымогательство». На следующий день появилась информация об обысках в доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию в ночь со вторника на среду, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании, а затем — что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) якобы задержаны по этому же делу.

