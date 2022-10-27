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    Глава госбезопасности Литвы: Собчак воспользовалась правом въезда благодаря израильскому паспорту

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    4 комментария

    Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что российская журналистка Ксения Собчак имела право въехать в его страну, поскольку имеет израильский паспорт. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.

    Яунишкис дал интервью местной радиостанции Ziniu radijas, при этом он не упоминал, оценивалось ли пребывание Собчак в Литве с точки зрения национальной безопасности.

    «Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он.

    26 октября СМИ стало известно, что телеведущая въехала в Литву через Белоруссию, появилось даже видео, на котором она якобы пешком переходит границу.

    «Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве», — сказал Яунишкис.

    25 октября Собчак рассказала, что её коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, и отметила, что речь может идти о статье «Вымогательство». На следующий день появилась информация об обысках в доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию в ночь со вторника на среду, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании, а затем — что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) якобы задержаны по этому же делу.

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    Комментарии 4

    DimDimych27 Окт 2022 в 10:12
    Интересно получается - человек с паспортом Израиля выдвигал свою кандидатуру на пост президента РФ.
    Как это, вообще?
    +5−0
    Kruger27 Окт 2022 в 10:01
    А в ЦАХАЛ она служила? Или сейчас забреют?
    +3−0
    Гриб27 Окт 2022 в 09:59
    Может кто объяснить сей факт? Понятно, что у всех этих "собчаков" или двойное гражданство или несколько паспортов и все они в любой момент как макаревичи гребенщиковы и прочие галкины могут свалить свободно, но... Без визы возможен въезд внутри шенгена, причем тут Израиль???
    +1−0
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