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    В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак

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    2 комментария

    Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела. Об этом журналистка сообщила в своем телеграм-канале 25 октября.

    Сообщение о задержании Суханова с утра распространилось в ряде Telegram-каналов. Собчак писала, что он не выходил на связь с утра вторника.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Кирилл Суханов доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточнили. Ксения Собчак отметила, что речь может идти о статье «вымогательство».

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    Комментарии 2

    hal900026 Окт 2022 в 00:29
    Дооптимизировался..наверно сама и сдала его..)
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!26 Окт 2022 в 00:26
    а путин в курсе интересно.
    +1−0
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