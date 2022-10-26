В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела. Об этом журналистка сообщила в своем телеграм-канале 25 октября.

Сообщение о задержании Суханова с утра распространилось в ряде Telegram-каналов. Собчак писала, что он не выходил на связь с утра вторника.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Кирилл Суханов доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточнили. Ксения Собчак отметила, что речь может идти о статье «вымогательство».