Полиция опубликовала видео задержания администратора телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»

Видео задержания администратора Telegram-канал «Новый Век» и «ВЧК-ОГПУ» Александра Гусова опубликовала пресс-служба МВД России 3 февраля. На кадрах подозреваемого в шантаже силовики укладывают лицом в пол. Судя по всему, задержание происходило ранним утром. В релизе «МВД Медиа» Гусова называют руководителем известно PR-агентства.

«По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов», — говорится в сообщении.

МВД Медиа

Дело было возбуждено после того, как в полицию обратился бизнесмен и меценат, который заявил на шантажистов, которые требуют денег за непубликацию в интернете вымышленной информации, которая его порочит.

«Оперативники установили, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. За это время потерпевший лишился около 12 миллионов рублей. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», — добавили в ведомстве.

