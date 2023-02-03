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    Автомобильные шины в России подорожали почти на четверть

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    Специалисты Росстата подсчитали, как подорожали шины для легковых автомобилей в России к началу 2023 года. Рост цен вдвое превысил официальный уровень инфляции. Популярные модели и вовсе выросли в цене сразу на 60%.

    По итогам 2022 года средняя стоимость автомобильных шин в России выросла на 23,5%, тогда как рост общего индекса цен на товары и услуги составил 11,94%, пишет 3 февраля Autonews со ссылкой на отчет Росстата. Подорожание коснулось как иностранных, так и отечественных брендов, почти на все модели рост цен в процентах выражается двукратным числом. Меньше всего поднялась стоимость шин российской марки Viatti, а среди импортных марок — у итальянской Pirelli. А больше всего — на 61% — подорожали 16-дюймовые шины Hankook Ventus S1 Evo2 K117.

    Спрос на зимнюю резину к середине сезона упал, но цены при этом снизились только у российских производителей. К примеру, 18-дюймовая Cordiant Snow Cross 2 по сравнению с прошлым годом подешевела на 7%. По данным Autonews и аналитиков портала «Дром», сильнее всего в процентном соотношении подорожали Goodyear, Hankook и Nokian.

    Летняя резина, несмотря на середину зимы, уже пользуется спросом. Как отмечают эксперты, клиенты все аккуратнее подходят к тратам и в том числе закупают резину заранее, до сезонного подорожания. Стоимость летних шин с прошлого года поднялась у всех марок, включая отечественные. Резина Cordiant, например, прибавила в цене от 24% до 42%, Bridgestone — от 29% до 33%, Pirelli — от 24% до 32%.

    Резкий рост цен на шины в России начался в конце февраля 2022 года. Весной из-за санкций и нарушения логистических цепочек многие производства были приостановлены. К лету большинство заводов вернулись к работе, но ряд компаний, включая Nokian и Michelin, объявили об уходе из России. Финский Nokian Tyres в октябре подписал договор о продаже своего российского бизнеса «Татнефти» за 400 млн евро. Новому собственнику в том числе отойдет и завод во Всеволожском районе Ленобласти.

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