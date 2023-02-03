Автомобильные шины в России подорожали почти на четверть

Специалисты Росстата подсчитали, как подорожали шины для легковых автомобилей в России к началу 2023 года. Рост цен вдвое превысил официальный уровень инфляции. Популярные модели и вовсе выросли в цене сразу на 60%.



По итогам 2022 года средняя стоимость автомобильных шин в России выросла на 23,5%, тогда как рост общего индекса цен на товары и услуги составил 11,94%, пишет 3 февраля Autonews со ссылкой на отчет Росстата. Подорожание коснулось как иностранных, так и отечественных брендов, почти на все модели рост цен в процентах выражается двукратным числом. Меньше всего поднялась стоимость шин российской марки Viatti, а среди импортных марок — у итальянской Pirelli. А больше всего — на 61% — подорожали 16-дюймовые шины Hankook Ventus S1 Evo2 K117.