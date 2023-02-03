Блогеры-погорельцы из Петербурга рассказали, куда потратили часть денег, которые им прислали подписчики

Неравнодушные люди пожертвовали 600 тысяч рублей блогерам из Петербурга, Валерии и Даниилу Гусаровым, квартира которых полностью сгорела в пожаре в середине января. Об этом Валерия рассказала 3 февраля в телеграм-канале. Она сообщила подписчикам, на что супруги потратили половину суммы и куда пойдет оставшаяся часть.



По словам Леры, в 200 тысяч рублей им обошелся клининг квартиры после пожара. Еще 100 тысяч рублей потратили на установку новых окон. Старые были выбиты.

«Осталось 300 тысяч, я долго думала, как правильнее с ними поступить, и мы решили отдать их тем, кому они нужнее, а мы ещё заработаем, это наше общее решение, — сообщила женщина. — Нашли одну семью, там тяжелая ситуация, детки сильно болеют, даже 40 тысяч на операцию собрать не могут, в общем, скоро увидимся с ними и отдадим им всё, поможем».