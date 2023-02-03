Блогеры-погорельцы из Петербурга рассказали, куда потратили часть денег, которые им прислали подписчики

Неравнодушные люди пожертвовали 600 тысяч рублей блогерам из Петербурга, Валерии и Даниилу Гусаровым, квартира которых полностью сгорела в пожаре в середине января. Об этом Валерия рассказала 3 февраля в телеграм-канале. Она сообщила подписчикам, на что супруги потратили половину суммы и куда пойдет оставшаяся часть.
По словам Леры, в 200 тысяч рублей им обошелся клининг квартиры после пожара. Еще 100 тысяч рублей потратили на установку новых окон. Старые были выбиты.
«Осталось 300 тысяч, я долго думала, как правильнее с ними поступить, и мы решили отдать их тем, кому они нужнее, а мы ещё заработаем, это наше общее решение, — сообщила женщина. — Нашли одну семью, там тяжелая ситуация, детки сильно болеют, даже 40 тысяч на операцию собрать не могут, в общем, скоро увидимся с ними и отдадим им всё, поможем».
Блогер отметила, что они с супругом возвращаются к работе и начинают брать заказы на рекламу.
Лера и Даня Гусаровы снимают зарисовки из семейной жизни. Даня рассказывал «Фонтанке», что путь к успеху для него начинался с работы в такси и службе доставки, приобщать его к соцсетям начала жена. Совместные ролики пары начали набирать популярность в TikTok, и сейчас на их аккаунт там подписаны почти 3 млн.
Пожар в квартире блогеров в Металлострое произошел в ночь на 15 января. По версии самих жильцов, в детской комнате загорелась проводка. Ни супруги, ни двое их детей не пострадали, но из огня не удалось спасти кота.
Как рассказывали блогеры, вся их одежда сгорела, вещи на первое время передавали неравнодушные люди. Они же решили поддержать семью рублем и объявили сбор в соцсетях, из-за которого супруги столкнулись с травлей. Они заявили, что все собранные им в итоге деньги пойдут на ремонт, и обещали рассказать, сколько и на что будет потрачено.
У погорельцев есть претензии к обслуживающей жилой комплекс управляющей компании. Они заявляли о планах обратиться в суд.