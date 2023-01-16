«Блогеров вообще не считают за людей». Петербуржцам, у которых сгорела квартира, устроили травлю в соцсетях из-за двух миллионов

Петербургских тиктокеров, чья квартира полностью сгорела на выходных, обвинили в попытке похайпить на проблеме. Как только в сторис замелькали реквизиты банковской карты, подписчики принялись подсчитывать богатства супругов. Блогер Даниил Гусаров рассказал «Фонтанке» об обратной стороне славы и прокомментировал претензии.



Начиналось все не очень-то сказочно — со съемной квартиры и бесконечной нехватки денег. Даниил работал в такси и службе доставки. Его жена Валерия в какой-то момент начала вести блог в запрещенном ныне Instagram*, потом стала развивать TikTok. Муж приезжал с работы домой после полуночи, они вместе снимали ролики для набиравшей тогда популярность соцсети. Видео попадали в рекомендаци, и на аккаунт подписывалось все больше людей.



Примерно к августу 2021 года доход от деятельности в соцсетях составил примерно 60–70 тыс. рублей в месяц и стал для семьи основным. Этой суммы было достаточно, чтобы прокормиться, и Даниил смог позволить себе уйти с другой работы и полностью заняться творчеством.



Как и множество других блогеров, петербуржцы в основном зарабатывали деньги в Instagram* и TikTok, поэтому блокировка первого и решение второго ограничить публикацию контента из России напрямую отразились на их доходах. Свои плоды принесло освоение новых площадок. Так, в сообществе мужа и жены «ВКонтакте» сейчас перевалило за 300 тыс. подписчиков, в Telegram-канале — 51 тыс. читателей. Определенная доля аудитории продолжила сидеть в Instagram*, где у супругов сейчас 466 тыс. подписчиков, и запросы от рекламодателей там продолжают поступать. Однако в целом заработок семьи упал примерно на 50%, не скрывает Даниил.



Однако ответить на вопрос, сколько сегодня они зарабатывают, блогеры оказались не готовы, поскольку интересовал он не только «Фонтанку», но и их недоброжелателей, которые со вчерашнего дня обвиняют супругов в желании пропиариться на своей проблеме. После пожара кумирам припомнили и покупку иномарки Нaval Jolion, которая, по подсчетам СМИ, в разных комплектациях стоит от 1,7 млн до 2,9 млн рублей, и путешествия, и кольцо с бриллиантом в подарок на Новый год, а также опубликованный Валерией в прошлом месяце скриншот счета в банке, на котором в тот момент было более двух миллионов рублей. На фоне этого еще больше комментаторов возмутило, что в сторис стали появляться реквизиты для пожертвований.



«Сумма, которая у нас была в «Телеграме» вывешена, скопилась на протяжении, может быть, полутора лет, — комментирует ситуацию Даниил. — Это как бы семейная подушка безопасности, которая у тебя будет, если мало ли что-то случится. Например, пожар, и у тебя нет денег купить хотя бы какую-то одежду или где-то перекантоваться какое-то время».



Машина, по словам мужчины, была куплена в кредит. А что касается сбора, супруги отмечают, что это была инициатива их друзей и коллег по цеху, которые долго и упорно расспрашивали их, чем можно помочь. В результате многие люди добровольно прислали кто сколько хотел — 50, 100 рублей, а кто-то не пожалел 10 тысяч.

«Самое для нас обидное, что есть какие-то комментарии по поводу хайпа, что мы якобы решили тем самым прославиться. Блогеров вообще не считают за людей. Это, знаете, какая-то отдельная категория людей, которым не верят. Мы такие сидели дома, думали, как поднять свой рейтинг и [решили]: «Давай хату спалим!» Как вообще людям приходят в голову такие мысли? Я понимаю, ладно, может быть, я один был бы или мы с Лерой, но у нас тут, извините, дети маленькие», — возмущается Даниил. Напомним, что никто из людей в пожаре не пострадал, но погиб кот.



Большинство подписчиков пары все же оказались сочувствующими и доброжелательными. Одни помогают с одеждой, потому что она вся — как взрослая, так и детская — сгорела в пожаре вместе с коляской, сосками и другими детскими вещами. Другие поддерживают рублем. Неравнодушные собрали на помощь Лере, Дане и двум их дочкам, младшей из которых еще нет трех месяцев, полмиллиона рублей.



«Всё пойдет на восстановление, — обещает Даниил. — Вот сейчас звонили в клининговую компанию. 113 тысяч стоит только вынести весь этот мусор, очистить квартиру, высушить, потому что там вода, а соседям надо как-то жить. Окна тоже надо все менять, потому что там все стекла выбиты. Плюс где-то надо обитать это время. Потом следствие, дознаватели, все это будет длиться в течение месяца, будут разбираться, что, почему, как и зачем. Понятное дело, что сейчас нелепо в нашей ситуации рекламы какие-то делать и все остальное. Поэтому на какой-то определенный период времени мы остались без заработка».



Для людей, которые помогли материально, семья готова вывесить в своих соцсетях отчет по тому, как и на что были потрачены деньги. «Мы не из тех людей, которые что-то скрывают, — говорит Даниил. — Будем освещать для людей, что мы делаем, как мы делаем, потому что всем интересно, что с нами происходит и все ли у нас хорошо».

Справка:

Пожар в квартире Даниила и Валерии Гусаровых в ЖК «Дом у озера» в Металлострое произошел в ночь на 15 января. По версии самих жильцов, в квартире загорелась проводка, причем началось возгорание в детской. Тушение пожара заняло полчаса.

У блогеров есть претензии к обслуживающей жилой комплекс УК «Колпинская». По их словам, во время происшествия система дымоудаления в доме якобы не сработала и дыма было очень много — соседи выбегали из квартир в масках, а в ящиках на этаже не оказалось пожарных рукавов.



В компании же настаивают, что вся противопожарная система дома сработала, в том числе система дымоудаления и сирена, после которой диспетчер и соседи вызвали спасателей, а пожарные рукава были на месте. По словам директора УК Евгения Каширина, обычно их никто не трогает и пожарные разворачивают свою систему.

Причина возгорания устанавливается. В управляющей компании также склоняются к версии с коротким замыканием. С ней согласуются и проблемы с электричеством в конкретной квартире, о которых ранее рассказали журналистам собственники. При этом ремонт в ней они делали своими силами — квартиры в ЖК «Дом у озера» продавали без отделки.

