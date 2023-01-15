«Забегаю — падает люстра». Пожар в квартире блогеров в Металлострое начался в детской

Стали известны подробности пожара, который оставил без жилья и домашнего любимца семью петербургских блогеров Валерию и Даниила Гусаровых. Чудом не пострадал ребёнок.

Как рассказал «Фонтанке» Даниил 15 января, пожар в квартире на Центральной улице в Металлострое накануне начался в детской спальне. Первой его заметила дочь.

«Там сидел и играл ребёнок, который прибежал ко мне: «Папа, там горит!» Забегаю, там реально горит, и передо мной падает люстра в огне. За секунду всё произошло», — говорит он.

Жена с маленькими детьми под мышкой выскочила на улицу. Даниил пытался потушить пламя сам и как будто преуспел, несмотря на то, что действовать пришлось в темноте — свет в квартире потух. Однако огонь разгорелся ещё сильнее.



По словам блогеров, система дымоудаления в ЖК не сработала, и дыма было очень много — соседи выбегали из квартир в масках. Кто-то дал ему куртку и тапочки.



«Спросил у соседей — говорят, еле-еле одна какая-то вытяжка на этажах открылась. Возможно, было бы меньше дыма — успел бы найти кота. Мало того, на этаже в красных ящиках не оказалось нужных рукавов, и пожарным пришлось тянуть свои снизу, чтобы подать воду», — рассказывает Даниил.

В двушке в Металлострое семья прожила пару лет. Ремонт свежий, на электрике, говорят, не экономили. Проблем не было, но в течение последних пары дней случались перебои с электричеством: свет ненадолго гас в разных локациях квартиры, «вырубало автоматы».



«Скорее всего, короткое замыкание», — предполагает хозяин. Причину случившегося предстоит выяснить дознавателям.

С пожара скорая увезла семью в больницу. Родителей и детей осмотрели, взяли анализы. Даниил написал отказ от госпитализации.

Он уже осмотрел обгоревшее жильё и признал, что для жизни оно непригодно. Что-то из вещей из комнат вынесли и передали владельцам. В частности, вернули часы и ноутбук, который оставался на не затронутой огнём кухне. Но планшет Apple и новый айфон Даниил пока не нашёл. Он помнит, что один гаджет оставлял на ноутбуке, смартфон был рядом, но подставка на столе осталась хоть и «абсолютно живой», но пустой.



Техника имеет особое значение — она инструмент заработка блогеров, которые снимают ролики о семейной жизни для почти трёх миллионов подписчиков в TikTok и других соцсетях.

«Очень жалко кота. Знаете, в природе таких не существует. Самый ласковый в мире, все от него тащились», — рассказал Даниил о погибшем питомце, прожившем с семьёй больше пяти лет.

