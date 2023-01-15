«У нас теперь ничего нет». В Металлострое сгорела квартира блогеров, спасти кота не удалось

Пожар в Колпинском районе Петербурга, случившийся в ночь на 15 января, оставил без жилья семью блогеров Валерии и Даниила Гусаровых. Они и дети не пострадали, кот погиб.



«Живы все, кроме нашего кота. <…> Мы в отеле, идти пока некуда. У нас теперь ничего нет», — рассказала в своих соцсетях Валерия.



По её словам, в квартире загорелась проводка. Она с детьми выскочила на улицу, муж пытался потушить. «Так как пожарный люк в подъезде не открывался, всё разгорелось сильнее», — делится Валерия, добавляя, что система дымоудаления не сработала, и в квартире «всё было завалено дымом».

