«У нас теперь ничего нет». В Металлострое сгорела квартира блогеров, спасти кота не удалось

Пожар в Колпинском районе Петербурга, случившийся в ночь на 15 января, оставил без жилья семью блогеров Валерии и Даниила Гусаровых. Они и дети не пострадали, кот погиб.
«Живы все, кроме нашего кота. <…> Мы в отеле, идти пока некуда. У нас теперь ничего нет», — рассказала в своих соцсетях Валерия.
По её словам, в квартире загорелась проводка. Она с детьми выскочила на улицу, муж пытался потушить. «Так как пожарный люк в подъезде не открывался, всё разгорелось сильнее», — делится Валерия, добавляя, что система дымоудаления не сработала, и в квартире «всё было завалено дымом».
По данным МЧС, пожар в ЖК «Дом у озера» потушили за час до полуночи. Огонь распространился на 10 квадратных метров обстановки двухкомнатной квартиры. «Фонтанка» показывала, как бушевало пламя.
Лера и Даня Гусаровы снимают зарисовки из семейной жизни. В TikTok на их аккаунт подписаны почти 3 млн. В СМИ пара рассказывала, что снимать начала Валерия, она привлекла к созданию контента Даниила. Основной работой это стало летом 2021 года, до этого Даниил, по его словам, «приносил себя в жертву» жене в перерывах между двумя работами.