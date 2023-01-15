Жильцы ещё двух квартир не смогли вернуться домой после пожара у блогеров в Металлострое

Пожар в высотке в Металлострое заставил экстренно искать ночлег не только блогеров Валерию и Даниила Гусаровых с детьми, но и их соседей. В свои квартиры не смогли вернуться ещё две семьи, сообщили «Фонтанке» в УК «Колпинская».



В доме на Центральной улице пострадали несколько этажей и несколько квартир, рассказал директор управляющей компании Евгений Каширин. Соседей погорельцев снизу залило, сверху – закоптило.



«Два этажа чёрные. В двух квартирах люди не находятся сейчас, временно переехали. Поплавились окна, запах гари. После обильной проливки залило электрические элементы. Нужно будет просушить, обязательно обследовать и только потом включать», – говорит он.

