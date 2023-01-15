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    Жильцы ещё двух квартир не смогли вернуться домой после пожара у блогеров в Металлострое

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    Пожар в высотке в Металлострое заставил экстренно искать ночлег не только блогеров Валерию и Даниила Гусаровых с детьми, но и их соседей. В свои квартиры не смогли вернуться ещё две семьи, сообщили «Фонтанке» в УК «Колпинская».

    В доме на Центральной улице пострадали несколько этажей и несколько квартир, рассказал директор управляющей компании Евгений Каширин. Соседей погорельцев снизу залило, сверху – закоптило.

    «Два этажа чёрные. В двух квартирах люди не находятся сейчас, временно переехали. Поплавились окна, запах гари. После обильной проливки залило электрические элементы. Нужно будет просушить, обязательно обследовать и только потом включать», – говорит он.

    Требуется привести в порядок фасад здания. В воскресенье альпинист сбивал оплавившуюся плитку, устраняя аварийность. Восстановить её рассчитывают в течение полутора-двух недель за счёт средств УК с планами на возмещение от страховой или виновника пожара.

    В компании настаивают, что вся противопожарная система дома сработала, в том числе система дымоудаления и сирена, после которой диспетчер и соседи вызвали спасателей.

    «Это клапан на магнитах в межквартирном коридоре, он откидывается автоматически. На самом верху, практически на крыше дома, в специальной венткамере включается вентилятор, который как бы высасывает дым. На этажах все клапаны открылись, дознаватель сегодня это видел, – подчёркивает гендиректор. – Пожарные рукава тоже на месте».

    Как объясняет Каширин, они используются как первичная система пожаротушения: «Обычно их никто не трогает. Пожарные разворачивают свою систему».

    Причина возгорания устанавливается. В УК склоняются к версии собственников о коротком замыкании. С ней согласуется и проблемы с электричеством в конкретной квартире. Подобные «звоночки» рекомендуют не игнорировать. С особым внимание необходимо относиться и к ремонту. Его собственники делали своими силами – квартиры в ЖК «Дом у озера» продавали без отделки.

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    Комментарии 8

    Читатель №1536215 Янв 2023 в 23:32
    Можно чуть-чуть дополню, вдруг кому спасет имущество. "Выключение автомата" - явный признак проблемы, оставлять его без внимания нельзя. Бывает две ситуации:
    - выключается "обычный" автомат, без кнопочки на нем - это говорит о перегрузке, внимательно осмотрите все выключившиеся приборы и отключившиеся розетки на предмет нагрева и запаха. Но если подкорачивает в стене, в замурованной распредкоробке - можно и не увидеть, и не унюхать, пока не загорится - надо звать электрика.
    - выключается "автомат с кнопочкой" (УЗО), это может означать наличие утечки на "землю", обычно неисправность электроприбора (стиралка, водонагреватель, посудомойка), реже - проблемы с проводкой (заливает водой из скрытой протечки, например). Отключите все приборы и подключайте по одному, пока не найдете виновника. Не нашли - обратитесь к специалисту.
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