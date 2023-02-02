Лаврову, Конашенкову и Небензе выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»

Главе МИД РФ Сергею Лаврову, представителю Минобороны Игорю Конашенкову и постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе выписали повестки в суд. Их вызвали на заседание по делу создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.



Снимки извещений опубликовала в соцсетях адвокат Иванова Мария Эйсмонт, также их наличие 2 февраля подтвердили РБК в пресс-службе Тимирязевского райсуда Москвы.

Защитник создателя канала полагает, что с юридической точки зрения Лавров, Конашенков и Небензя являются свидетелями по делу, потому что обвинение основано на их заявлениях. В суде пояснили, что «создали необходимые условия для исполнения сторонами дела их процессуальных обязанностей», но обеспечить явку указанных лиц должна сторона защиты — «непосредственно судом они не вызываются».