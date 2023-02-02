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    Лаврову, Конашенкову и Небензе выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»

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    Главе МИД РФ Сергею Лаврову, представителю Минобороны Игорю Конашенкову и постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе выписали повестки в суд. Их вызвали на заседание по делу создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

    Снимки извещений опубликовала в соцсетях адвокат Иванова Мария Эйсмонт, также их наличие 2 февраля подтвердили РБК в пресс-службе Тимирязевского райсуда Москвы.

    Защитник создателя канала полагает, что с юридической точки зрения Лавров, Конашенков и Небензя являются свидетелями по делу, потому что обвинение основано на их заявлениях. В суде пояснили, что «создали необходимые условия для исполнения сторонами дела их процессуальных обязанностей», но обеспечить явку указанных лиц должна сторона защиты — «непосредственно судом они не вызываются».

    Дмитрия Иванова обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти. Он находится в СИЗО, по этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы. Иванов был одним из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ», где рассказывалось о нарушениях прав студентов. Поводом для возбуждения дела стали публикации в канале, которые касались действий ВС РФ на Украине. Защита полагает, что Лавров, Конашенков и Небензя транслировали информацию, противоречащую этим публикациям и, следовательно, повлиявшую на дело.

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