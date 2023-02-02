Виктор Бут собирается выставлять свои рисунки в Петербурге

Виктор Бут собирается выставлять свои рисунки, в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу Бута Аллу.



По её словам, в начале марта экспозиция планируется в выставочном комплексе «Мосфильма».



«Работ будет много, поэтому организаторы решили разбить их на две экспозиции. Сейчас идёт отбор рисунков для первой выставки», — рассказала Алла Бут.



В Петербурге выставка должна пройти на первой неделе апреля в доме Брюллова, художник сам представит свои работы. «Это будет открытое событие для всех желающих», — отметила супруга Бута.

