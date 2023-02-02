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    Виктор Бут собирается выставлять свои рисунки в Петербурге

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    Виктор Бут собирается выставлять свои рисунки, в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу Бута Аллу.

    По её словам, в начале марта экспозиция планируется в выставочном комплексе «Мосфильма».

    «Работ будет много, поэтому организаторы решили разбить их на две экспозиции. Сейчас идёт отбор рисунков для первой выставки», — рассказала Алла Бут.

    В Петербурге выставка должна пройти на первой неделе апреля в доме Брюллова, художник сам представит свои работы. «Это будет открытое событие для всех желающих», — отметила супруга Бута.

    Виктор Бут был освобождён из американской тюрьмы в результате обмена заключенными и вернулся в Москву в начале декабря. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с наркотическим маслом. Его называют «оружейным бароном». Подробнее о том, кто он такой, читайте на «Фонтанке», а также смотрите видео.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    ВыставкиКартиныХудожникВиктор Бут
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