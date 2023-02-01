В МВД Молдавии рассказали, кому принадлежат ракеты, фрагменты которых нашли на территории страны

Фрагменты ракет, которые приземлились на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу МВД республики Анну Ревенко.

Напомним, пограничная служба Молдавии заявляла об обнаружении обломков ракет в начале декабря и 14 января. Их проверяли эксперты минобороны страны.

«Фонтанка» писала об обоих случаях. Так, 14 января республиканское МВД сообщило о фрагментах, которые нашёл пограничный патруль КПП «Ларга». На место в тот же день вызвали сапёров.