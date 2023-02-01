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    Боевые действия на Украине

    В МВД Молдавии рассказали, кому принадлежат ракеты, фрагменты которых нашли на территории страны

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    Фрагменты ракет, которые приземлились на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу МВД республики Анну Ревенко.

    Напомним, пограничная служба Молдавии заявляла об обнаружении обломков ракет в начале декабря и 14 января. Их проверяли эксперты минобороны страны.

    «Фонтанка» писала об обоих случаях. Так, 14 января республиканское МВД сообщило о фрагментах, которые нашёл пограничный патруль КПП «Ларга». На место в тот же день вызвали сапёров.

    До этого, 5 декабря 2022 года стало известно, что ракету нашли недалеко от города Бричень, возле границы с Украиной. Уже тогда специалисты предварительно заявили, что это фрагменты разгонного блока украинской зенитной ракеты, выпущенной ЗРК С-300.

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