МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территорию страны

На территории Молдавии упали обломки ракеты. Об этом 14 января сообщило республиканское МВД в соцсетях.
Обломки ракеты обнаружил пограничный патруль КПП «Ларга».
Место падения фрагментов ракеты оцепили, вызваны саперы.
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На территории Молдавии упали обломки ракеты. Об этом 14 января сообщило республиканское МВД в соцсетях.
Обломки ракеты обнаружил пограничный патруль КПП «Ларга».
Место падения фрагментов ракеты оцепили, вызваны саперы.
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