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    МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территорию страны

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    На территории Молдавии упали обломки ракеты. Об этом 14 января сообщило республиканское МВД в соцсетях.

    Обломки ракеты обнаружил пограничный патруль КПП «Ларга».

    Место падения фрагментов ракеты оцепили, вызваны саперы.

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