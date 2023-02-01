Сарик Андреасян снимет фильм про Дядю Федора в Простоквашино. Права на экранизацию куплены

Режиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время», «Гудбай, Америка!», «Чикатило») в соцсетях 1 февраля заявил о покупке прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пёс и кот». С его слов, переговоры шли несколько месяцев.



«Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть. Уже в следующем году мы приступим к съемкам!» — пообещал он.



Напомним, в конце декабря Андреасян рассказал о планах экранизировать «Денискины рассказы» Виктора Драгунского «в пяти сезонах» — контракт, с его слов, также был уже подписан.

