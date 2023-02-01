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    Кино

    Сарик Андреасян снимет фильм про Дядю Федора в Простоквашино. Права на экранизацию куплены

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    5 комментариев

    Режиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время», «Гудбай, Америка!», «Чикатило») в соцсетях 1 февраля заявил о покупке прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пёс и кот». С его слов, переговоры шли несколько месяцев.

    «Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть. Уже в следующем году мы приступим к съемкам!» — пообещал он.

    Напомним, в конце декабря Андреасян рассказал о планах экранизировать «Денискины рассказы» Виктора Драгунского «в пяти сезонах» — контракт, с его слов, также был уже подписан.

    А сейчас режиссер снимает фильм о Дамире Юсупове — пилоте, посадившем самолет в кукурузном поле.

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    ПростоквашиноЭдуард УспенскийСъемкиФильм
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    Комментарии 5

    своих не бросаем01 Фев 2023 в 23:33
    армяноеврейская мафия, симонян , её муженёк, всё это одна грядка
    +0−0
    shestokol01 Фев 2023 в 23:33
    а права на нарисованных персонажей тоже купил ? а то я помню "ну погоди" с невообразимым волком и кошмарным зайцем
    +0−0
    своих не бросаем01 Фев 2023 в 23:25
    испохабить классику опять...ад ждёт.
    +0−0
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