Сарик Андреасян экранизирует «Денискины рассказы» в пяти сезонах

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время», «Чикатило») в соцсетях 22 декабря рассказал о новом проекте — он намерен экранизировать «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.



«Невероятные 68 рассказов о дошкольной и школьной жизни Дениса Кораблева. Ближайшие семь лет мы снимем пять сезонов, полнометражный фильм и мультсериал! Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах! Контракт подписали буквально два дня назад! В следующем году приступим к работе!» — написал он.



Цикл «Денискины рассказы» выходил с 1959 года и вошел в список «100 книг для школьников», составленный в 2012 году. Прототипом главного героя, дошкольника, а затем ученика младших классов Дениса Кораблева, был сын писателя — Денис Драгунский.

