О Дамире Юсупове, посадившем самолет в поле, снимет кино Сарик Андреасян

Сарик Андреасян снимет фильм про летчика, спасшего 234 жизни. Об этом 14 октября режиссер написал на своей странице в Instagram.



«На фотографии вместе со мной герой России Дамир Юсупов. Дамир @yusupov_damir_ командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего успешную аварийную посадку под Жуковским 15 августа 2019 года! Именно об этом замечательном человеке, о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом», — подписал режиссер фотографию, на которой стоит рядом с одетым в летную форму мужчиной.

