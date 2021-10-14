О Дамире Юсупове, посадившем самолет в поле, снимет кино Сарик Андреасян

Сарик Андреасян снимет фильм про летчика, спасшего 234 жизни. Об этом 14 октября режиссер написал на своей странице в Instagram.
«На фотографии вместе со мной герой России Дамир Юсупов. Дамир @yusupov_damir_ командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего успешную аварийную посадку под Жуковским 15 августа 2019 года! Именно об этом замечательном человеке, о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом», — подписал режиссер фотографию, на которой стоит рядом с одетым в летную форму мужчиной.
Сценарий фильма напишет Алексей Гравицкий, ранее работавший над фильмами Андреасяна «Непрощенный», «Гудбай, Америка», сериалом «Чикатило» и другими. Съемки фильма начнутся летом 2022 года.
Самолет, которым управлял Дамир Юсупов, летел летом 2019 года из Жуковского в Симферополь. В самолетные турбины попала стая птиц, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. Дамир Юсупов смог посадить машину так, что все 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок, остались живы.
Как сообщала «Фонтанка», вскоре после события президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России обоим пилотам — Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, в также вручил Ордена Мужества всем бортпроводникам. Экипаж самолета также получил от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в подарок однокомнатные квартиры.