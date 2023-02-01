«Отлучили» от КПРФ и запретили флажок с буквой Z. Как флотский офицер дошел до оппозиции коммунистам

В петербургском парламенте из рядов фракции КПРФ исключен 75-летний депутат Борис Зверев. Депутатом он был избран в 2021 году по спискам коммунистов от Фрунзенского района. Тогда партия получила на этой территории высокий результат. Зверев сменил в парламенте самого молодого депутата – избранного от ЛДПР Виктора Сысоева, сына лыжницы Любови Егоровой.



Теперь в парламенте Зверев сидит не вместе с членами фракции КПРФ. У него забрали и партийный флажок. На новом месте парламентарий поставил флажок с буквой Z. Правда, выяснилось, что он противоречит регламенту.