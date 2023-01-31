«Отлучили» от КПРФ за строптивость. Путь флотского офицера — от управдома до оппозиции коммунистам

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фракция КПРФ в петербургском парламенте исключила из своих рядов 75-летнего депутата Бориса Зверева. Депутатом он стал в 2021 году, избравшись по спискам КПРФ от Фрунзенского района, — партия неожиданно получила на этой территории высокий результат. Зверев сменил на этой территории до этого самого молодого и самого беспечного депутата, избравшегося от ЛДПР, Виктора Сысоева, сына лыжницы Любови Егоровой. «Фонтанка» спросила Бориса Зверева о том, как складывалась его политическая карьера.



«Предложили стать депутатом — и я согласился». депутат Борис Зверев

— Как вы оказались в КПРФ?

— Я был недостаточно хорошо осведомлён, что такое КПРФ (цели, задачи, средства). В моём понимании они наследники КПСС, туда я вступил в 1971 году и не выходил. Когда партия развалилась, я пошёл в партком, забрал карточку, сказал им: «Очень жаль, что вы распались». Те принципы я разделяю до сих пор. Я воспитан на этих традициях — всё-таки я самый старший по возрасту депутат Законодательного собрания. Я избрался в 75 лет.

— А кто вам предложил стать депутатом? — Муниципалы. Я служил на флоте — ушёл оттуда с должности замкомандира дивизии по электромеханической части, — мы занимались подводными лодками. 6 лет я проработал начальником кафедры высших классов военно-морского флота. Сейчас это уже называется академией. Как преподаватель, я жил в кооперативном доме. Это была девятиэтажка 1985 года постройки. Подвалы с водой, электричества нет постоянно. Начальник милиции района жил в нашем доме, он и предложил мне занять место главы ТСЖ. Но я не хотел быть Буншей. Несколько раз меня уговаривали. Два раза я отказывался. Тогда шёл какой-то бразильский сериал. Хуан и Хуанита любили друг друга, и вот почти что у них всё получились, и тут нам за неуплату отключили антенну. Разъярённые женщины вытащили бывшего председателя, здорового амбала, ничего не делающего, и стали на него кричать. Он им сказал, куда им идти, они сказали ему, и тогда я вынужден был согласиться. Но я сказал, что тогда мы будем платить 3,5 рубля с квадратного метра квартиры, и на эти деньги я приведу дом в порядок.

Я регулярно отчитывался о тратах. За три года стали видны изменения. Чтобы убедить в этом людей, я заказывал оценку своей квартиры и показывал, что квартира растёт в цене. К 1998 году мы уже многое сделали, и я решил вынести на собрание вопрос об отмене доплаты этих 3,5 рублей. И самое интересное, что жители не просто не отказались, но и даже подняли плату. К 2005 году я задумался о том, как нам экономить деньги, возникла идея сделать систему автоматического управления потребления тепла. В 2006 году наша девятиэтажная панелька на Малой Балканской, 46 выиграла в конкурсе комитета по энергетике по лучшей энергоэффективности. К нам начали ходить чиновники и проводить у нас тренинги. Так вышло, что меня все в районе знают.

— Так всё-таки, как вы в партию попали? — Я к этому и веду. Муниципалы меня тоже прекрасно знали, и вот они мне и говорят: «Возраст у тебя уже серьёзный, 75 лет, что ты будешь этим заниматься? Иди в депутаты, будешь там свои знания использовать». Я отказывался несколько раз, потом посоветовался с женой и согласился. Муниципалы говорят: есть предложение, чтобы вы пошли от КПРФ. Я говорю: а какая разница? Меня пригласили в горком, я рассказал о себе, и они меня включили в список. Когда голосование прошло, оказалось, что я очень много набрал голосов.

— Вас связывали с Любовь Егоровой (она депутат от «Единой России» по этому округу, в прошлом созыве от ЛДПР неожиданно там же избрался никому до этого неизвестный её сын. — Прим. ред.). — В районе она давно. Она меня хорошо знает, много раз пересекались на мероприятиях. То, что, как писали про нас, что мы ходили по Заксобранию под ручку, так это она мне экскурсию проводила.

— И сына её знаете (Виктор Сысоев был самым молодым депутатом прошлого созыва, на вопрос «Фонтанки» о его программе предложил корреспонденту её придумать. — Прим. ред.)?

— Да, он здесь помощником у неё был, до этого депутатом. — Можете ещё раз назвать людей, которые вам предложили пойти на выборы от КПРФ? — Я со многими работаю, но хорошо знаю Георгиевский и Александровский муниципальные округа. Когда я был председателем ТСЖ, я работал в компании, которая обслуживает дома, и они все в этих округах были. — Вы говорите про глав этих муниципалитетов? — Да. Но я никому денег не давал! — Это странно, что они вас устроили в КПРФ, потому что сами они из «Единой России». — Не знаю. — А вы вели предвыборную кампанию? — Практически нет. Я перед выборами пришёл в партию и предложил напечатать мою листовку, но мне сказали, что на это уже нет денег. — Почему у вас случился конфликт с КПРФ? — Это началось ещё в прошлом году, когда было принятие бюджета города. Фракция выдала рекомендации голосовать против. Я спросил, почему. Лидер фракции сказал: «Так надо». Я взял бюджет за прошлый год, сравнил, увидел, что социальных трат стало больше. Более глубоко лезть в бюджет я не мог — я технарь, а не финансист. И я сказал, что проголосую «за». В итоге «за» бюджет проголосовали трое из семи членов фракции. Видимо, в КПРФ посчитали, что я кого-то подначил голосовать так же.

Ещё одна претензия ко мне от партии, что в качестве спикера Заксобрания я поддержал Александра Бельского, а не за Вячеслава Бороденчика. Бельского я знаю — он работал в правительстве и муниципалами руководил. А Бороденчик … хороший человек, но каких-то преимуществ я у него не знал, разве что у него шесть детей от двух жён. А у Бельского пять от одной. Я люблю многодетные семьи, потому что из-за работы с подлодками у меня только одна дочь. Ещё ряд голосований был, когда я поступил не так, как партия просила. Последней каплей был уже бюджет за этот год. — Вас избрали по списку партии КПРФ, то есть люди голосовали во многом за партию, а не за вас. А теперь вы партийные решения не выполняете.

— В Конституции написано, что депутат должен голосовать в соответствии с собственными убеждениями. На основе Конституции сделали федеральный закон, там написано то же самое. И закон Санкт-Петербурга о статусе депутата говорит то же. Получается, что это они нарушают закон, когда диктуют мне, как голосовать.

— У КПРФ есть определённая «фракционная повинность» — депутаты платят с зарплаты процент в партийную кассу и должны взять себе помощника из числа партийных активистов. Это условия КПРФ вы тоже не выполняли? — Да. Я взял помощника, которого удобно было мне. А по поводу денег … Когда я был в КПСС, были членские взносы, и они были прописаны в уставе партии. Здесь я был удивлён: на одной из встреч в районе меня спросил представитель КПРФ, собираюсь ли я платить партмаксимум. В ответ я спросил у него, что это. И не стал платить. Знаю, что деньги куда-то переводятся, но не знаю, как их тратят. Была бы ведомость, мне было бы ясно, а тут… Из официального заявления петербургского отделения КПРФ: Депутат Борис Зверев больше не является членом фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Такое решение было принято фракцией КПРФ по рекомендации Бюро городского комитета партии. Дело в том, что депутат Б. Зверев неоднократно шел вразрез с принятыми партийными решениями, подыгрывая партии власти. В самом начале нового созыва городского парламента он поддержал кандидатуру представителя «Единой России» на должность председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. При этом коммунисты выдвинули своего кандидата. Затем Б. Зверев не поддержал кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, которую предлагала фракция КПРФ. Также в 2021 и 2022 годах он поступил вопреки решениям фракции, проголосовав за тот проект бюджета города, который предложили власти. При этом особенности законодательства сделали невозможным организационное исключение господина Зверева из фракции. Мы просим обратить внимание на то, что фракция КПРФ прекращает любое политическое и организационное взаимодействие с этим депутатом. Точка зрения депутата Бориса Зверева не является точкой зрения КПРФ, а его комментарии не могут расцениваться как позиция члена фракции КПРФ в Законодательном Собрании города.

«Программы нет, цель — чтобы не было стыдно». депутат Борис Зверев

— У вас есть цель, как у депутата?

— Я понимаю, что в 80 лет меня никто не выдвинет, поэтому моя цель в этот срок сделать, как Островский писал, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я тоже так хочу, а потом буду спокойно писать мемуары. — А программа? — На 5 лет нет, на год я знаю, что буду делать. Я буду активно участвовать в законотворчестве, активно встречаться с жителями. У меня контрольный лист, у меня перечислено всё на каждый месяц: и встречи с населением, и поздравление ветеранов. Я работаю в комиссии по городскому хозяйству, — например, мы занимаемся темой мусора. Там мы, например, готовим письмо Мишустину, чтобы люди платили за вывоз мусора по факту, по количеству вывезенного мусора.

— Какие, с вашей точки зрения, в городе главные проблемы, которые нужно решать? — У депутата главная цель — законодательные инициативы, а также работа с населением. В городе разных проблем много. Вот, например, проблема с социальным центром «Маша». Там живут 18 девочек, подобранных на улице. Это некоммерческая организация, которую когда-то учредили люди из Финляндии и Швеции. Они и туда этих девочек возили тоже. Случилась специальная военная операция. Связи прервались. Несколько месяцев они как-то протянули на спонсорской помощи, но теперь и её нет. Теперь у них 240 тысяч долга за коммуналку. И вот два часа назад мне позвонили из комитета по социальной политике, попросили поторопить их, чтобы они подавали на субсидию. — По закону о реновации вы как голосовали? — Против. Я хорошо знаю о состоянии этих домов, пятиэтажек. Но многим жителям тяжело оттуда съезжать. Реновация нужна, но её неправильно подготовили и организовали. Надо было людям объяснять и показывать. Вот в ТЦ, где продают садовую технику, стоят садовые домики-шоурумы. Надо было так же и с реновацией сделать, показать: «Вот, ребята, вы будете жить в таком доме, в квартире с таким-то метражом, рядом будет детский садик». В КПРФ меня критиковали, что я поддерживаю этот закон: но я его не поддержал, а на слушаниях на всех я говорил жителям: «Вам дом, конечно, дорог, но он недолго пробудет».

— Может быть, тогда не стоило за спикера от партии власти голосовать? Поддержали бы оппозицию — может, в таком виде закон бы и не появился, будь она сильнее хотя бы на один голос. — Вы всерьёз думаете, что оппозиция влияет на решения, которые принимает власть? Оппозиция должна быть, но она должна быть конструктивной, она должна говорить не про то, что машина плохая, а про то, как машину сделать лучше. А своим голосованием я исполнял закон, о котором я уже говорил. И в целом я считаю, что все наши беды из-за того, что люди не исполняют законы.

«Фашистов на Украину насильно воткнули». депутат Борис Зверев

— Вы бывший военный, ветеран. Вас привлекают к помощи мобилизованным?

— Меня не привлекают, хотя я предлагал свою помощь. — Депутат Борис Вишневский на последнем заседании предлагал инициативу о наказании за призывы использовать ядерное оружие. Его предложение не внесли в повестку. Как вы голосовали и как относитесь к таким инициативам и их обсуждению? — Я голосовал против того, чтобы вносить этот вопрос в повестку. Этот закон популистский. Я понимаю «Яблоко» — у них есть своя поддержка среди населения, и они на неё работают. Но если мыслить с точки зрения государства, это же несерьёзно. Я не за ядерную войну. Я за то, чтобы люди вели себя нормально. Когда в Минске была попытка заключить соглашение, Меркель потом призналась, что они специально занимались затягиванием времени, чтобы успеть поставить оружие в Украину (в оригинале цитата Меркель из интервью немецкой газете выглядит так: «Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина», цитата по ТАСС. — Прим. ред.). Мы вынуждены были взять Украину под защиту — там русские люди. И эти действия были оправданы. Мы всё время пытались поставить красную линию и договориться. Ещё когда берлинскую стену отдал Горбачев, тогда была договоренность, что НАТО дальше не пойдёт. А они целеустремленно подходили ближе и ближе. А украинцы же никогда не были фашистами и нацистами. Были те, кто говорил по-украински, их подкалывали — даже анекдоты про украинцев были.

— А откуда тогда фашисты появились? — Их насильно воткнули туда. Сделал это тот, кому это было выгодно. — Кто и когда это сделал? — Это было в 90-х, с тех пор постепенно там появились разные политики такого рода. Я уверен, что мы сейчас защищаем свой российский мир. Я хорошо знаю ребят со всего Союза — мы никогда с ними ничего не делили. Я сам служил в Эстонии. — У вас сейчас стоит флажок Z рядом с вами на заседаниях... — Да, это потому что я Z — Зверев. И «своих не бросаю» — это мой девиз. Флажок КПРФ у меня забрали, но я заказал новый. — И отсадили вас на «галёрку». Не обидно? — Я сижу на третьем ряду. Это место для депутата. Мне не обидно. Во-первых, это сделано аппаратом Заксобрания. Во-вторых, — это сделано из слабости. А ещё писали, что я теперь сижу на «Камчатке». Я там был — очень хороший регион.

Беседовала Ксения Клочкова, специально для «Фонтанки.ру»