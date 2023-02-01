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    Петербургскому депутату от КПРФ запретили заседать с флажком с буквой Z

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    24 комментария

    Со стола депутата петербургского парламента Бориса Зверева убрали флажок с буквой Z. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 1 февраля, его соседи обратили внимание на то, что такая политическая символика противоречит регламенту Законодательного собрания.

    Депутата от КПРФ Бориса Зверева исключили из коммунистической фракции за то, что он голосовал так же, как «Единая Россия». Его отсадили от фракции и забрали партийный флажок. Зверев же на новом месте поставил возле себя флажок с буквой Z.

    На то, что это противоречит регламенту парламента, обратил внимание депутат от «Яблока» Борис Вишневский на заседании 1 февраля. Он сообщил об этом спикеру парламента Александру Бельскому. Тот ответил: «Принято». Спустя несколько минут флажок Z с места Зверева убрали. Рядом с ним вновь появился флажок КПРФ.

    Как 75-летний Зверев оказался в КПРФ и почему он голосовал как «Единая Россия», «Фонтанка» выяснила в беседе с депутатом.

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    Комментарии 24

    Гость01 Фев 2023 в 12:52
    Если бы они все флажки у себя убрали, а так каждый участник свои вложил смысл в действие, лишь бы флажок убрать.
    +0−0
    Zet01 Фев 2023 в 12:29
    "Отсадили от всех... отняли флажок..." а ведь так охота в 75 годков законами порулить...
    +2−0
    Игoрь01 Фев 2023 в 12:28
    Крутые пацаны на заседания ходят со значком на весь лацкан в виде модной буквы, но бывшему коммунисту, конечно, ближе флаги.
    +1−0
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