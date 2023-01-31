    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    742мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.52eur76.3

    «Пациент жив, утром начал дышать самостоятельно». Осколок снаряда достали московские хирурги из сердца военного

    2336
    2 комментария

    Кардиохирурги военного госпиталя имени Вишневского в Москве извлекли из сердца военнослужащего осколок от снаряда. Об этом 31 января рассказали в самом госпитале.

    Операция прошла на остановленном сердце. У военного, как говорится в сообщении, было «минно-взрывное ранение». Где именно оно было получено, не уточняется. Уникальную операцию проводил глава центра, заслуженный врач и доктор медицинских наук Александр Лищук.

    «На этот раз он удалил осколок из верхушки левого желудочка. В гибридной операционной удалось с помощью ангиографической установки определить расположение осколка в левом желудочке. На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка», — рассказали в госпитале.

    Операция прошла успешно — пациент жив. «Утром начал дышать самостоятельно. Гемодинамика стабильная», — добавили медики.

    ПоделитьсяПоделиться

    Подобную операцию ожидают еще три пациента с осколочными ранениями сердца.

    Фото: Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ВоеннослужащиеОперацияХирурги
    ЛАЙК11
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close