«Пациент жив, утром начал дышать самостоятельно». Осколок снаряда достали московские хирурги из сердца военного

Кардиохирурги военного госпиталя имени Вишневского в Москве извлекли из сердца военнослужащего осколок от снаряда. Об этом 31 января рассказали в самом госпитале.

Операция прошла на остановленном сердце. У военного, как говорится в сообщении, было «минно-взрывное ранение». Где именно оно было получено, не уточняется. Уникальную операцию проводил глава центра, заслуженный врач и доктор медицинских наук Александр Лищук.

«На этот раз он удалил осколок из верхушки левого желудочка. В гибридной операционной удалось с помощью ангиографической установки определить расположение осколка в левом желудочке. На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка», — рассказали в госпитале.