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    «От кинофильмов до промышленного софта». Медведев предложил «пиратствовать» с западными продуктами

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    России нужно ввести ответные санкции против Запада — «правила использования интеллектуальной собственности». Так полагает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а адекватной мерой считает легализацию пиратского доступа.

    «Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», — написал Медведев 31 января в своем Telegram-канале.

    Также Медведев выразил благодарность «тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов». Несколько дней назад зампред Совбеза заявлял, что подготовка агрессии против России ставит мир на порог третьей мировой войны.

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