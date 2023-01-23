Медведев заявил, что «мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что подготовка агрессии против России ставит мир на порог третьей мировой войны. Таким мнением он поделился на заседании Бюро Высшего совета «Единой России» 23 января.



Медведев отметил, что специальная военная операция была ответом на подготовку агрессии со стороны «США и сателлитов», что привело к угрозе начала третьей мировой, к «которой мир подошел вплотную»



Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил, что война Запада с Россией «уже не гибридная, а почти настоящая», которую, по его словам, долго готовили против России.

