В обычной палате. Супруга Дроздова рассказала о его самочувствии

Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя гораздо лучше и уже находится в обычной палате. Об этом рассказала его супруга Татьяна.



«Есть улучшения, он уже в палате лежит вместе с дочкой, она там за ним ухаживает», — сообщила она 31 января РБК. Когда телеведущего выпишут, пока не ясно.



Ранее друг Дроздова, художник Константин Мирошник, отмечал, что его могут выписать через неделю.



Легендарный телеведущий Николай Дроздов в день рождения жены, 17 января, неудачно упал по пути с работы в МГУ и сломал восемь ребер. Его поместили в реанимацию с сильными болями.

