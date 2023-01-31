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    В обычной палате. Супруга Дроздова рассказала о его самочувствии

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    Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя гораздо лучше и уже находится в обычной палате. Об этом рассказала его супруга Татьяна.

    «Есть улучшения, он уже в палате лежит вместе с дочкой, она там за ним ухаживает», — сообщила она 31 января РБК. Когда телеведущего выпишут, пока не ясно.

    Ранее друг Дроздова, художник Константин Мирошник, отмечал, что его могут выписать через неделю.

    Легендарный телеведущий Николай Дроздов в день рождения жены, 17 января, неудачно упал по пути с работы в МГУ и сломал восемь ребер. Его поместили в реанимацию с сильными болями.

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    Николай ДроздовТелеведущий
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