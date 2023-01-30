«Было не лицо, а просто каша». Жестокой драке у клуба на Крыленко мог предшествовать словесный конфликт

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Драка у стриптиз-клуба на улице Крыленко в Петербурге могла вспыхнуть из-за резкой фразы, прозвучавшей в адрес охранников. Те отказались пускать посетителей обратно в заведение. Своей версией произошедшего вечером 30 января с «Фонтанкой» поделился Василий, которому пришлось возить приятелей по городу в поисках медпомощи.



Двое избитых, по его словам, работают водителями в его фирме по аренде спецтехники. Вечером в субботу Олег и Денис — так зовут побитых — отправились в заведение вместе с приятелем Максимом. Позже к ним подсел ранее незнакомый человек. Завязалась беседа, но вскоре что-то пошло не так.

«Ребята (Олег и Денис. — Прим. ред.) вышли на улицу из-за спора, что-то обсудить. Но назад их не пустили охранники без объяснения причин. Однако стол был депозитный, то есть уже оплаченный», — рассказал Василий.



Пока за пределами здания руками, ногами и дубинками избивали мужчин, внутри находился ни о чём не подозревавший Максим. Произошедшее он называет абсурдом и не понимает, что конкретно могло привести к таким серьёзным последствиям.

«Вышли два моих друга. С ними был мужчина, имя которого я не помню: мы познакомились, когда были в клубе. Я заказал себе пива за барной стойкой, а потом пошёл в уборную. Возвращаюсь — а там никого. Смотрю, лежит только свитер. Я его взял и вышел. Краем глаза видел какую-то потасовку. Насколько я знаю своих ребят, в таких делах они в принципе не участвуют. Мы пришли с целью отдохнуть, у нас не было цели с кем-то подраться», — объяснил Максим.



Хорошими товарищами и людьми пострадавших называет и Василий. Начальник подъехал на Крыленко минут через десять после драки — позвонил Денис. Он встретил его с переломанными руками. Второй — Олег — лежал в окружении толпы с пробитой головой.

«У Олега было не лицо, а просто каша. Он был без сознания. Я говорю одному из охранников: «Скорую вызывай». Они мне: «Ты кто такой?» Начал доставать телефон — они меня послали. Я говорю: «Я никуда не пойду. Дайте я их просто заберу, скорую вызывать не буду». На том и сошлись», — вспомнил мужчина.



Сначала Василий довёз пострадавших до травмпункта — оттуда их отправили в больницу. Ближайшей была Александровская. «Я подъехал ко входу, мы выгрузили Олега. Забежал в больницу, начал орать: «Помогите, человек без сознания в крови с пробитой головой!» Нам выделили кушетку, Денису дали кресло-каталку, и мы поехали в реанимацию. Там дело было уже за врачами. Мне сказали: «Идите. Вы здесь не нужны».

В самом заведении на Крыленко, 21, нам рассказали, что о случившемся знают, но сотрудники клуба к драке не причастны.



«Суть в том, что пьяные товарищи ломились в заведение, а администратор их не пускал, а потом они подрались с двумя другими гостями, с которыми у них был словесный конфликт. У нас вообще в принципе нет охранников», — объяснили там. «Администратор стоит на входе, отвечает за фейс-контроль, и у нас маленькое заведение», — объяснили там. По данным «Фонтанки», охранники там всё же есть, но устроены неофициально.

Ранее мы рассказывали про двух петербуржцев, которые пошли в ночное заведение на Крыленко, а в итоге оказались в больнице с травмами. Побоище попало на видео. «Тяжелый» 30-летний пациент попал в реанимацию. Его 34-летний товарищ рассказал, что их избили неизвестные. Вечером того же дня в полицию с повинной пришли двое — 23 и 38 лет. Их задержали по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По нашим сведениям, раньше они закон не нарушали.