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    Руками, ногами и дубинкой. «Фонтанка» показывает, как избивали посетителей стриптиз-клуба на Крыленко

    2021
    7 комментариев

    Избиение посетителей стриптиз-клуба на улице Крыленко ночью воскресенья попало на видео. Ролик 30 января оказался в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах видно, как у заведения мирно кучкуются люди, и вдруг из клуба выталкивают двоих мужчин. Вместе с ними на улице оказываются, судя по всему, охранники. Что натворили молодые люди – неясно, но их жестко бьют чем-то напоминающим дубинку, а также руками и ногами, повалив на землю.

    Как писала «Фонтанка», одного пострадавшего от клуба забрала скорая, второй добрался до больницы сам. Охранники заведения сами пришли в полицию с повинной.

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