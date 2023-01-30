Руками, ногами и дубинкой. «Фонтанка» показывает, как избивали посетителей стриптиз-клуба на Крыленко

Избиение посетителей стриптиз-клуба на улице Крыленко ночью воскресенья попало на видео. Ролик 30 января оказался в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
На кадрах видно, как у заведения мирно кучкуются люди, и вдруг из клуба выталкивают двоих мужчин. Вместе с ними на улице оказываются, судя по всему, охранники. Что натворили молодые люди – неясно, но их жестко бьют чем-то напоминающим дубинку, а также руками и ногами, повалив на землю.
Как писала «Фонтанка», одного пострадавшего от клуба забрала скорая, второй добрался до больницы сам. Охранники заведения сами пришли в полицию с повинной.