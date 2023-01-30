Петербуржцев жестоко избили у стриптиз-клуба в Невском районе. Охранники сдались сами

Два петербуржца пошли в стриптиз-клуб на улице Крыленко, а в итоге попали в больницу с серьезными травмами. Их оппонентов долго искать не пришлось — они сами повинились полиции.



Первого пострадавшего скорая увезла от клуба ночью воскресенья, сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он был в тяжелом состоянии, — видимо, кто-то бил его по голове. Второму было немного лучше, и он смог добраться до больницы сам, хотя получил травмы головы и груди.



«Тяжелый» 30-летний пациент попал в реанимацию. Его 34-летний товарищ рассказал, что их избили неизвестные. Вечером того же дня в полицию с повинной пришли два охранника заведения — 23 и 38 лет.

