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    Петербуржцев жестоко избили у стриптиз-клуба в Невском районе. Охранники сдались сами

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    Два петербуржца пошли в стриптиз-клуб на улице Крыленко, а в итоге попали в больницу с серьезными травмами. Их оппонентов долго искать не пришлось — они сами повинились полиции.

    Первого пострадавшего скорая увезла от клуба ночью воскресенья, сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он был в тяжелом состоянии, — видимо, кто-то бил его по голове. Второму было немного лучше, и он смог добраться до больницы сам, хотя получил травмы головы и груди.

    «Тяжелый» 30-летний пациент попал в реанимацию. Его 34-летний товарищ рассказал, что их избили неизвестные. Вечером того же дня в полицию с повинной пришли два охранника заведения — 23 и 38 лет.

    Их задержали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным «Фонтанки», раньше охранники закон не нарушали.

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