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    Подмосковный медведь Федор сам себя поймал, чего не ожидал. Любопытного зверя выручили спасатели

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    В подмосковном Национальном конном парке «Русь» медведь Федор весом 400 килограммов играл с автопокрышкой и доигрался — в ней Федя застрял и самостоятельно освободиться не смог. Мишку выручили члены «Центроспаса».

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    «Для безопасности всех участников процесса Федю временно усыпили, процедура спасения туловища мишки заняла у опытнейших спасателей примерно 7 минут», — рассказали в «Центроспасе» 30 января.

    Спасатели отметили, что медведи — как люди, но немного неуклюжие, и особенно зимой, когда им надо спать.

    Центроспас

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