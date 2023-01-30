Подмосковный медведь Федор сам себя поймал, чего не ожидал. Любопытного зверя выручили спасатели

В подмосковном Национальном конном парке «Русь» медведь Федор весом 400 килограммов играл с автопокрышкой и доигрался — в ней Федя застрял и самостоятельно освободиться не смог. Мишку выручили члены «Центроспаса».
«Для безопасности всех участников процесса Федю временно усыпили, процедура спасения туловища мишки заняла у опытнейших спасателей примерно 7 минут», — рассказали в «Центроспасе» 30 января.
Спасатели отметили, что медведи — как люди, но немного неуклюжие, и особенно зимой, когда им надо спать.