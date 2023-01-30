Обвиняемый в убийстве иностранца получил 7 лет. Труп из Петербурга в область и обратно он возил не один

Санкт-Петербургский горсуд вынес приговор за убийство мигранта, тело которого сбросили с дамбы в Финский залив. В колонию едет его земляк, помогавший товарищу в расправе.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 30 января семь лет в колонии строгого режима получил Хусан Кузиев. Его признали виновным в гибели 35-летнего гражданина Узбекистана осенью 2020 года.



Согласно материалам дела, сентябрьской ночью иностранца избили сначала на лестничной клетке, а потом в квартире дома на улице Крыленко и вывезли тело в деревню Мистолово. На этом путешествие с трупом не закончилось. Сменив машину, преступники поехали к метро «Парнас», оттуда — на дамбу в Кронштадт. По дороге подыскали крышку канализационного люка, вместе с которой сбросили тело в Финский залив.