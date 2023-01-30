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    Обвиняемый в убийстве иностранца получил 7 лет. Труп из Петербурга в область и обратно он возил не один

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    Санкт-Петербургский горсуд вынес приговор за убийство мигранта, тело которого сбросили с дамбы в Финский залив. В колонию едет его земляк, помогавший товарищу в расправе.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 30 января семь лет в колонии строгого режима получил Хусан Кузиев. Его признали виновным в гибели 35-летнего гражданина Узбекистана осенью 2020 года.

    Согласно материалам дела, сентябрьской ночью иностранца избили сначала на лестничной клетке, а потом в квартире дома на улице Крыленко и вывезли тело в деревню Мистолово. На этом путешествие с трупом не закончилось. Сменив машину, преступники поехали к метро «Парнас», оттуда — на дамбу в Кронштадт. По дороге подыскали крышку канализационного люка, вместе с которой сбросили тело в Финский залив.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Через семь месяцев оставшаяся на родине жена убитого заявила о пропаже супруга. Кузиева задержали в Москве. Тогда он рассказывал, что вместе с 29-летним приятелем забил соотечественника молотком, завернул в ковёр и сбросил с дамбы. По данным следствия, Кузиев держал жертву, старший бил. Его разыскивают.

    «Кузиев вину признал в полном объеме, подтвердил все вышеизложенное. Показания свидетелей не оспаривал, как и письменные с вещественными доказательствами», — уточнили в пресс-службе судов.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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