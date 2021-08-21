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Завернули в ковёр и сбросили с дамбы. В Петербурге будут искать труп мужчины, убитого год назад

В Петербурге раскрыто сентябрьское убийство мигранта. Весной о его безвестном исчезновении в полицию заявила жена, проживающая в Узбекистане. Лишь в начале июля СК возбудил дело об убийстве, а предполагаемого убийцу задержали в минувшую пятницу. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.

По данным следствия, 35-летнего мужчину могли убить его земляки 22 и 29 лет. Младшего накануне задержали в Москве. Тот якобы рассказал оперативникам, что 4 сентября в квартире на улице Крыленко он и его приятель забили молотком оппонента, завернули труп в ковер, вывезли в Кронштадт и сбросили с дамбы в залив. Второго участника преступления пока задержать не удалось — он покинул пределы России и может находиться на своей родине, в Узбекистане. Вскоре его объявят в международный и федеральный розыск.

Труп погибшего попытаются найти в заливе с помощью водолазов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

266209419
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста. номер карты. 2202 2003 7520 0340.
lamer
Попутно нашли десяток трупов и сотню стволов - эхо девяностых.
266197170
Чего там расследовать, время тратить. Пускай между собой разбираются. Выживших - на Родину.
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