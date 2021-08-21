Завернули в ковёр и сбросили с дамбы. В Петербурге будут искать труп мужчины, убитого год назад

В Петербурге раскрыто сентябрьское убийство мигранта. Весной о его безвестном исчезновении в полицию заявила жена, проживающая в Узбекистане. Лишь в начале июля СК возбудил дело об убийстве, а предполагаемого убийцу задержали в минувшую пятницу. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.



По данным следствия, 35-летнего мужчину могли убить его земляки 22 и 29 лет. Младшего накануне задержали в Москве. Тот якобы рассказал оперативникам, что 4 сентября в квартире на улице Крыленко он и его приятель забили молотком оппонента, завернули труп в ковер, вывезли в Кронштадт и сбросили с дамбы в залив. Второго участника преступления пока задержать не удалось — он покинул пределы России и может находиться на своей родине, в Узбекистане. Вскоре его объявят в международный и федеральный розыск.