Обгоревшее тело нашли в канализационном люке на юге Петербурга

Следственный комитет и полиция Красносельского района пытаются установить личность человека, чье обгоревшее тело нашли в люке на территории Полежаевского парка.
В единую службу спасения сообщение о страшной находке поступило накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 января.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла останки в канализационном люке на берегу реки Дудергофки в районе проспекта Маршала Жукова. Тело было настолько обгоревшим, что не представлялось возможности на месте даже определить пол погибшего.
На месте, по предварительной информации, нашли одеяло, зажигалку и палку с бензином.
Таким образом, у полиции региона появилась вторая загадка обгоревших останков за выходные.
«Фонтанка» писала, что обнаженное тело со следами ожогов нашли 27 января на льду Невы под Петербургом. Личность погибшего и обстоятельства его гибели пока неизвестны.