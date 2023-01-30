    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, южн

    744мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.34eur75.41

    Обгоревшее тело нашли в канализационном люке на юге Петербурга

    2114
    обсудить

    Следственный комитет и полиция Красносельского района пытаются установить личность человека, чье обгоревшее тело нашли в люке на территории Полежаевского парка.

    В единую службу спасения сообщение о страшной находке поступило накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 января.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла останки в канализационном люке на берегу реки Дудергофки в районе проспекта Маршала Жукова. Тело было настолько обгоревшим, что не представлялось возможности на месте даже определить пол погибшего.

    На месте, по предварительной информации, нашли одеяло, зажигалку и палку с бензином.

    Таким образом, у полиции региона появилась вторая загадка обгоревших останков за выходные.

    «Фонтанка» писала, что обнаженное тело со следами ожогов нашли 27 января на льду Невы под Петербургом. Личность погибшего и обстоятельства его гибели пока неизвестны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Канализационные люкиТелоОбгоревшее тело
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close