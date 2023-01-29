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    Обгоревший на льду Невы мужчина совершил последнюю прогулку в одиночестве. Больше о нём ничего не известно

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    Следователи установили примерную цепочку событий, которая привела мужчину на лёд Невы под Петербургом. Рядом с телом нашли канцелярский нож и бутылку с зажигательной смесью.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 января, на теле найденного во Всеволожском районе мужчины зафиксированы порезы, предположительно сделанные канцелярским ножом. Также погибший был облит зажигательной смесью.

    Судя по следам на снегу, он какое-то время шел по льду реки. Других следов криминалисты рядом с телом не обнаружили. Личность мужчины пока не установлена.

    Обгоревшее тело у поселка имени Свердлова во Всеволожском районе нашли 27 января. Обнажённый человек лежал на льду Невы.

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