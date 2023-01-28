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    Обгорела не только одежда. Тело на льду Невы обнаружил очевидец

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    Не только одежда оказалась обгоревшей на теле мужчины, обнаруженном на льду Невы у поселка имени Свердлова.

    Очевидец сообщил в правоохранительные органы об обнаружении мертвого человека. Тело оказалось сильно обгоревшим, сообщает днем 28 января 47news. Как именно произошла трагедия, неизвестно.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что неподалеку от пересечения 8-й линии и Овцинской улицы на льду Невы найден мертвый человек. На берег его доставляли силами аварийно-спасательного отряда Ленобласти.

    В обстоятельствах гибели мужчины уже разбираются сотрудники полиции. Личность погибшего предстоит установить.

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    ЛедНайдено телоНева
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