Обгорела не только одежда. Тело на льду Невы обнаружил очевидец

Не только одежда оказалась обгоревшей на теле мужчины, обнаруженном на льду Невы у поселка имени Свердлова.
Очевидец сообщил в правоохранительные органы об обнаружении мертвого человека. Тело оказалось сильно обгоревшим, сообщает днем 28 января 47news. Как именно произошла трагедия, неизвестно.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что неподалеку от пересечения 8-й линии и Овцинской улицы на льду Невы найден мертвый человек. На берег его доставляли силами аварийно-спасательного отряда Ленобласти.
В обстоятельствах гибели мужчины уже разбираются сотрудники полиции. Личность погибшего предстоит установить.