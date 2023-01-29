Остановился, когда закончился бензин. Беспечность водителя стала причиной трагедии на КАД

Внеплановая остановка в крайнем ряду привела к трагедии на КАД. Водитель не смог уследить за топливным баком. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 января.



Авария на 41 километре внешнего кольца КАД произошла накануне во втором часу ночи. Водитель BMW врезался в стоявшую в крайней полосе «Газель». Наезд привел к непоправимым последствиям. Что осталось от автомобиля, показывали очевидцы.

По данным «Фонтанки», за рулем фургона находился 27-летний мужчина. Сотрудникам правоохранительных органов он пояснил, что остановка была вынужденной – закончился бензин.