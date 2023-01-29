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    Остановился, когда закончился бензин. Беспечность водителя стала причиной трагедии на КАД

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    Внеплановая остановка в крайнем ряду привела к трагедии на КАД. Водитель не смог уследить за топливным баком. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 января.

    Авария на 41 километре внешнего кольца КАД произошла накануне во втором часу ночи. Водитель BMW врезался в стоявшую в крайней полосе «Газель». Наезд привел к непоправимым последствиям. Что осталось от автомобиля, показывали очевидцы.

    По данным «Фонтанки», за рулем фургона находился 27-летний мужчина. Сотрудникам правоохранительных органов он пояснил, что остановка была вынужденной – закончился бензин.

    В результате водитель «БМВ» получил смертельные травмы. Его пассажирка с тяжелыми травмами оказалась в стационаре.

    Отметим, что за водителем BMW в прошлом году нарушений ПДД на значится. Водителя «Газели» штрафовали трижды. В том числе, за нарушение, которое повлекло вред здоровью.

    Напомним, что на скоростных трассах, в том числе, КАД и ЗСД останавливаться запрещено. Это действительно небезопасно. Часто причиной аварий становится наезд на стоящее транспортное средство.

    Если произошло ДТП или поломка, и остановки избежать не удалось, специалисты советуют включить «аварийку», очень осторожной выставить предупреждающий знак и спрятаться за отбойником – даже предупреждение не гарантирует безопасность.

    Примеров тому много. Один из последних – авария 28 января на М-11, в которой фура таранила машину – прикрытие дорожных работ. Дальнобойщик погиб.

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