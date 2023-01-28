На М-11 фура протаранила машину прикрытия. Дальнобойщик погиб

Два грузовика столкнулись на трассе М-11 «Нева». В аварии погиб человек, еще один получил травмы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 января, авария произошла накануне в шестом часу вечера на 640-м километре трассы М-11. Водитель Scania, 43-летний мужчина, по непонятной причине врезался в стоявшую в правой полосе машину прикрытия. Там выполнялись дорожные работы.