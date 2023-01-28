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    На М-11 фура протаранила машину прикрытия. Дальнобойщик погиб

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    Два грузовика столкнулись на трассе М-11 «Нева». В аварии погиб человек, еще один получил травмы.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 января, авария произошла накануне в шестом часу вечера на 640-м километре трассы М-11. Водитель Scania, 43-летний мужчина, по непонятной причине врезался в стоявшую в правой полосе машину прикрытия. Там выполнялись дорожные работы.

    Водитель «Скании» получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что он — житель Нижегородской области. Водитель машины прикрытия попал в больницу.

    По факту аварии проводится проверка.

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