BMW смяло в смертельном ДТП на КАД. Последствия столкновения с «Газелью» показали очевидцы

Серьёзное ДТП с участием «Газели» и «БМВ» случилось на КАД. Один из водителей скончался на месте происшествия.



Минувшей ночью 40-летний водитель «БМВ» двигался от Мурманского шоссе в сторону Рябовского. Примерно в 01:45 ночи он не справился с управлением и въехал в «Газель», остановившуюся на обочине на 41-м км дороги. Об этом 28 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В результате ДТП водитель BMW от полученных травм скончался на месте происшествия, 33-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован», — добавили в главке. Что произошло с 27-летним водителем второй машины, не уточняется.