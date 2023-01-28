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    BMW смяло в смертельном ДТП на КАД. Последствия столкновения с «Газелью» показали очевидцы

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    Серьёзное ДТП с участием «Газели» и «БМВ» случилось на КАД. Один из водителей скончался на месте происшествия.

    Минувшей ночью 40-летний водитель «БМВ» двигался от Мурманского шоссе в сторону Рябовского. Примерно в 01:45 ночи он не справился с управлением и въехал в «Газель», остановившуюся на обочине на 41-м км дороги. Об этом 28 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    «В результате ДТП водитель BMW от полученных травм скончался на месте происшествия, 33-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован», — добавили в главке. Что произошло с 27-летним водителем второй машины, не уточняется.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Первые сообщения об аварии на КАД появились в субботу в группе «ДТП и ЧП». По некоторым данным, находившийся за рулём «Газели» вышел, чтобы поставить аварийный знак.

    По данным «Фонтанки», погибшим может быть мужчина из Московского района Петербурга. Судя по социальным сетям, машина занимала в его жизни не последнее место: треть подписок — на группы об автотранспорте. На его странице также размещены фотографии со снаряжением для дайвинга, сделанные в Шарм-эль-Шейхе.

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    ДТПДТП на КАД
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