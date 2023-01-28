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    В Иерусалиме снова стрельба. На этот раз её открыл 13-летний подросток

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    В Иерусалиме 13-летний палестинец открыл стрельбу, в результате которой ранения получили двое горожан. Об этом 28 января сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

    В нападавшего выстрелили вооружённые гражданские лица. По данным издания Kan, подростка зовут Мухаммад Алият, он из Сильвана — одного из районов города.

    Жертвами нападения юноши стали 59-летний мужчина и его 20-летний сын. Последний, как уточняется, работает волонтёром в службе экстренной помощи «Маген Давид Адом», но не был на задании во время происшествия.

    Пострадавших доставили в городской медицинский центр «Шаарей-Цедек», перед этим им оказали экстренную помощь на улице. Сейчас оба находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи установили, что агрессор попал им в верхнюю часть тела.

    Пистолет, который использовался во время нападения, был изъят.

    Напомним, вечером 27 января, в День памяти жертв Холокоста в Иерусалиме 21-летний мужчина открыл огонь возле синагоги, его застрелили прибывшие полицейские. Погибли семь человек. Теракт может быть связан с недавним рейдом израильской армии в палестинском городе Дженин, во время которого погибли девять палестинцев.

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