В Иерусалиме снова стрельба. На этот раз её открыл 13-летний подросток

В Иерусалиме 13-летний палестинец открыл стрельбу, в результате которой ранения получили двое горожан. Об этом 28 января сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.



В нападавшего выстрелили вооружённые гражданские лица. По данным издания Kan, подростка зовут Мухаммад Алият, он из Сильвана — одного из районов города.

Жертвами нападения юноши стали 59-летний мужчина и его 20-летний сын. Последний, как уточняется, работает волонтёром в службе экстренной помощи «Маген Давид Адом», но не был на задании во время происшествия.