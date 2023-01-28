Теракт в Иерусалиме: полиция задержала более 40 человек. Погибшие пытались помочь жертвам

Семейная пара, женатая всего два года, погибла в ходе теракта в Иерусалиме. Они обедали, когда услышали выстрелы и устремились на помощь. Подробности произошедшей накануне трагедии 28 января рассказала местная газета The Times of Israel.

Пара Эли и Натали Мизрахи обедала с семьей, когда в Иерусалиме произошел теракт. «Мы были в середине трапезы, когда раздались несколько выстрелов. Мой сын вскочил», — рассказал изданию отец Эли Шимон. По его словам, семья пыталась удержать мужчину, но не смогла: «Похоже, он разговаривал с террористом, который выхватил пистолет и убил его».

Всего в ходе теракта погибли 7 человек. Имена пяти пока не названы. Ранены были как минимум три человека, среди них — подросток. По данным местных врачей, 15-летний мальчик к утру пришел в сознание, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший, 24-летний мужчина, остается на искусственной вентиляции легких. Он в тяжелом состоянии. Травмы получила и 60-летняя женщина, она также находится на попечении врачей. Кого подозревают в совершении теракта в Иерусалиме В совершении теракта подозревают 21-летнего жителя Восточного Иерусалима Алкама Хайри. Полиция сообщила об аресте 42 человек, многие из них — родственники или знакомые нападавшего. Среди тех, кто был вызван на допрос, — отец Хайри.

Считается, что Хайри ждал возле синагоги и открыл огонь по прихожанам, когда они выходили. Затем он скрылся с места происшествия на машине в сторону палестинского квартала, однако был перехвачен полицией и застрелен при попытке сбежать. По мнению сотрудников службы безопасности, нападавший продемонстрировал относительно высокие навыки владения оружием. Сейчас проводится расследование, в том числе, чтобы выяснить, проходил ли он обучение. Отмечается, что после нападения меры безопасности были усилены по всему Израилю. Местные военные и правоохранители готовятся к возможной эскалации конфликта.