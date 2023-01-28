    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    4 м/с, ю-з

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    Теракт в Иерусалиме: полиция задержала более 40 человек. Погибшие пытались помочь жертвам

    1670
    3 комментария

    Семейная пара, женатая всего два года, погибла в ходе теракта в Иерусалиме. Они обедали, когда услышали выстрелы и устремились на помощь. Подробности произошедшей накануне трагедии 28 января рассказала местная газета The Times of Israel.

    Пара Эли и Натали Мизрахи обедала с семьей, когда в Иерусалиме произошел теракт. «Мы были в середине трапезы, когда раздались несколько выстрелов. Мой сын вскочил», — рассказал изданию отец Эли Шимон. По его словам, семья пыталась удержать мужчину, но не смогла: «Похоже, он разговаривал с террористом, который выхватил пистолет и убил его».

    Всего в ходе теракта погибли 7 человек. Имена пяти пока не названы. Ранены были как минимум три человека, среди них — подросток. По данным местных врачей, 15-летний мальчик к утру пришел в сознание, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    Еще один пострадавший, 24-летний мужчина, остается на искусственной вентиляции легких. Он в тяжелом состоянии. Травмы получила и 60-летняя женщина, она также находится на попечении врачей.

    Кого подозревают в совершении теракта в Иерусалиме

    В совершении теракта подозревают 21-летнего жителя Восточного Иерусалима Алкама Хайри. Полиция сообщила об аресте 42 человек, многие из них — родственники или знакомые нападавшего. Среди тех, кто был вызван на допрос, — отец Хайри.

    Считается, что Хайри ждал возле синагоги и открыл огонь по прихожанам, когда они выходили. Затем он скрылся с места происшествия на машине в сторону палестинского квартала, однако был перехвачен полицией и застрелен при попытке сбежать.

    По мнению сотрудников службы безопасности, нападавший продемонстрировал относительно высокие навыки владения оружием. Сейчас проводится расследование, в том числе, чтобы выяснить, проходил ли он обучение.

    Отмечается, что после нападения меры безопасности были усилены по всему Израилю. Местные военные и правоохранители готовятся к возможной эскалации конфликта.

    Стрельба в Иерусалиме 27 января, в ходе которой погибли 7 человек, стала самой смертоносной с 2011 года. Тогда террористы проникли со стороны Синайского полуострова. Погибли 8 человек.

    Новый теракт в Иерусалиме 28 января

    Днем The Jerusalem Post сообщила о новом нападении в Иерусалиме. По данным издания, на сей раз стрельба произошла на месте археологических раскопок в Городе Давида в Иерусалиме. Ранены два человека, оба доставлены в больницу. Состояние одного из пострадавших — тяжелое.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильТерактИерусалим
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    27473487028 Янв 2023 в 13:53
    ...рым ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close