Появились подробности теракта в Иерусалиме. Погибших и пострадавших стало больше

По уточнённым данным, в результате стрельбы возле синагоги в Восточном Иерусалиме погибли семь человек, ещё 10 пострадали. Об этом поздно вечером в пятницу, 27 января, сообщает местная газета The Jerusalem Post.



«Медики оказывают помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени», — уточняет издание со ссылкой на местные оперативные службы.



Напомним, ранее сообщалось о пятерых погибших и как минимум троих пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме. Открывший огонь по людям злоумышленник был уничтожен силовиками. Произошедшее квалифицировано как теракт.

