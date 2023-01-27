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    Появились подробности теракта в Иерусалиме. Погибших и пострадавших стало больше

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    По уточнённым данным, в результате стрельбы возле синагоги в Восточном Иерусалиме погибли семь человек, ещё 10 пострадали. Об этом поздно вечером в пятницу, 27 января, сообщает местная газета The Jerusalem Post.

    «Медики оказывают помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени», — уточняет издание со ссылкой на местные оперативные службы.

    Напомним, ранее сообщалось о пятерых погибших и как минимум троих пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме. Открывший огонь по людям злоумышленник был уничтожен силовиками. Произошедшее квалифицировано как теракт.

    Позднее израильский телеканал i24NEWS сообщил, что нападавшего, предположительно, звали Фади Айаш. Он подъехал на машине к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. Террористическая атака произошла спустя сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.

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