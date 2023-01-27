Латвийскому послу дали две недели

Посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша обязали в течение двух недель покинуть территорию России. Об этом 27 января сообщила пресс-служба российского МИД.

Для этого в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии, которой было заявлено решение российского ведомства.

«При этом латвийскому ВПД [временному поверенному в делах] было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий», — говорится в сообщении МИД.

Недавно Латвия решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.