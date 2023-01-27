    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, зап

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.34eur75.41

    Латвийскому послу дали две недели

    2042
    5 комментариев

    Посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша обязали в течение двух недель покинуть территорию России. Об этом 27 января сообщила пресс-служба российского МИД.

    Для этого в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии, которой было заявлено решение российского ведомства.

    «При этом латвийскому ВПД [временному поверенному в делах] было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий», — говорится в сообщении МИД.

    Недавно Латвия решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.

    Ранее Министерство иностранных дел России понизило уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Всю ответственность за ситуацию МИД РФ возложил на эстонскую сторону, которая 11 января заявила, что Россия должна сократить число сотрудников в посольстве в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве.

    В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛатвияРоссияЭстонияДипломатия
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close