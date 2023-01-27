В Петербурге таксист заставил пассажирку заплатить за поездку сексом

Петербурженка заявила в полицию Пушкинского района о сексуальном насилии во время поездки на такси.



19-летняя девушка обратилась за помощью сегодня около шести утра, стало известно «Фонтанке» 27 января. Она, по предварительной информации, сообщила, что возвращалась домой и вызвала такси. Якобы была немного нетрезва. Таксист сначала просто из-за руля делал ей неприличные намеки. Потом он заблокировал двери, перебрался на заднее сиденье и принудил её к оральному сексу.



После этого высадил её на Вишерской улице.



Сотрудники полиции и СК задержали подозреваемого, гражданина сопредельного государства, около часа дня. Ему около 30 лет. Такси он управлял с помощью чужого аккаунта.

