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    В Петербурге таксист заставил пассажирку заплатить за поездку сексом

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    Петербурженка заявила в полицию Пушкинского района о сексуальном насилии во время поездки на такси.

    19-летняя девушка обратилась за помощью сегодня около шести утра, стало известно «Фонтанке» 27 января. Она, по предварительной информации, сообщила, что возвращалась домой и вызвала такси. Якобы была немного нетрезва. Таксист сначала просто из-за руля делал ей неприличные намеки. Потом он заблокировал двери, перебрался на заднее сиденье и принудил её к оральному сексу.

    После этого высадил её на Вишерской улице.

    Сотрудники полиции и СК задержали подозреваемого, гражданина сопредельного государства, около часа дня. Ему около 30 лет. Такси он управлял с помощью чужого аккаунта.

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