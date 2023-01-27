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    Таксиста на севере Петербурга ограбил последний клиент

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    1 комментарий

    Несколько часов потребовалось сотрудникам полиции Выборгского района Петербурга, чтобы найти обидчика таксиста-иностранца.

    О том, что он стал жертвой преступника, 30-летний гражданин Кыргызстана сообщил накануне около шести утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января.

    Как уточняют в ГУ МВД, он довез клиента до дома 2, корпус 2 по улице Асафьева. Там мужчина приставил нож к горлу водителя и забрал у него выручку в размере 11 тыс. рублей.

    А уже в районе 11 утра оперативники задержали на улице Асафьева подозреваемого — 28-летнего местного жителя.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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    Комментарии 1

    Русич Древний27 Янв 2023 в 10:50
    Лавров в своё время правильно все сказал. Двух слов хватило.
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