Таксиста на севере Петербурга ограбил последний клиент

Несколько часов потребовалось сотрудникам полиции Выборгского района Петербурга, чтобы найти обидчика таксиста-иностранца.



О том, что он стал жертвой преступника, 30-летний гражданин Кыргызстана сообщил накануне около шести утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января.



Как уточняют в ГУ МВД, он довез клиента до дома 2, корпус 2 по улице Асафьева. Там мужчина приставил нож к горлу водителя и забрал у него выручку в размере 11 тыс. рублей.



А уже в районе 11 утра оперативники задержали на улице Асафьева подозреваемого — 28-летнего местного жителя.

