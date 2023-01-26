В Краснодаре мужчина выстрелил себе в грудь и проходил весь день с ранением

В Краснодарском крае полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения, которое случайно нанес себе местный житель. Об этом 26 января сообщает 93.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как уточняет издание со ссылкой на Telegram-каналы, 61-летний мужчина чистил обрез и случайно выстрелил себе в грудь. Однако скорую он вызывать не стал, чтобы не беспокоить дочь и врачей. Позже его забрали медики, которых вызвали родственники.

В полиции уточнили, что пострадавший находится в реанимации, сообщение о произошедшем поступило из больницы. Оружие изъято для экспертизы, проводится проверка.