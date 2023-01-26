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    В детском саду Екатеринбурга девочку едва не задушил шарф

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    Воспитанницу детского сада №180 в Екатеринбурге госпитализировали после дневной прогулки. Ребёнок застрял на горке и едва не задохнулся, пытаясь выбраться.

    Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 25 января травмы на послеполуденной прогулке получила девочка, которой в этом году исполняется четыре года. Катаясь с горки, она застряла головой в ограждении. Дело усугубил шарф.

    По информации регионального Следственного комитета, девочка «зацепилась шарфом за конструктивный элемент, в результате чего возникла угроза её здоровью и жизни».

    Ребёнка не сразу, но не досчитались при общем сборе детей в группу.

    «Прибывшая на место бригада, оказав первичную медицинскую помощь, доставила ребенка в учреждение здравоохранения. В настоящее время состояние девочки стабилизировано, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре.

    По факту случившегося проводится проверка. Изучить намерены в том числе безопасность детской площадки.

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