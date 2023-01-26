В детском саду Екатеринбурга девочку едва не задушил шарф

Воспитанницу детского сада №180 в Екатеринбурге госпитализировали после дневной прогулки. Ребёнок застрял на горке и едва не задохнулся, пытаясь выбраться.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 25 января травмы на послеполуденной прогулке получила девочка, которой в этом году исполняется четыре года. Катаясь с горки, она застряла головой в ограждении. Дело усугубил шарф.
По информации регионального Следственного комитета, девочка «зацепилась шарфом за конструктивный элемент, в результате чего возникла угроза её здоровью и жизни».
Ребёнка не сразу, но не досчитались при общем сборе детей в группу.
«Прибывшая на место бригада, оказав первичную медицинскую помощь, доставила ребенка в учреждение здравоохранения. В настоящее время состояние девочки стабилизировано, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре.
По факту случившегося проводится проверка. Изучить намерены в том числе безопасность детской площадки.