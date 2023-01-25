Еще один вуз в Петербурге теперь будет давать второе высшее бесплатно

Правительство расширило список творческих вузов, где можно получить второе высшее образование бесплатно. Об этом сообщает его официальный телеграм-канал 25 января. Если раньше из петербургских учебных заведений в список входили только Консерватория и Институт кино и телевидения, теперь к ним добавились Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге и его филиал в Кемерове.



Где можно получить второе высшее бесплатно

Напомним, в списке вузов для получения второго и последующего образования в области искусств также перечислены находящиеся в Москве ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова), ГИТИС (Российский институт театрального искусства), Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Литературный институт имени А.М. Горького. К ним также в январе добавилась Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова.

