Еще один вуз в Петербурге теперь будет давать второе высшее бесплатно

Правительство расширило список творческих вузов, где можно получить второе высшее образование бесплатно. Об этом сообщает его официальный телеграм-канал 25 января. Если раньше из петербургских учебных заведений в список входили только Консерватория и Институт кино и телевидения, теперь к ним добавились Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге и его филиал в Кемерове.
Где можно получить второе высшее бесплатно
Напомним, в списке вузов для получения второго и последующего образования в области искусств также перечислены находящиеся в Москве ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова), ГИТИС (Российский институт театрального искусства), Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Литературный институт имени А.М. Горького. К ним также в январе добавилась Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова.
Какую профессию можно получить бесплатно
Право на бесплатное второе высшее получают те, кто хочет учиться режиссуре театра, кино и телевидения, литературному творчеству, художественному руководству оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиции, музыкальной звукорежиссуре и звукорежиссуре аудиовизуальных искусств.
Получить бесплатно второе высшее образование в области искусств стало возможным в России с 2022 года.