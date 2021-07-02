Творческие россияне получили шанс на бесплатное второе высшее образование

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон, позволяющий бесплатно получить второе высшее образование для людей творческих профессий. Соответствующие изменения внесены в закон «Об образовании», говорится в документе на портале правовой информации.



Если у вас есть творческие способности, вы имеете право получить бесплатно второе или последующее высшее образование. Наличие творческих способностей будет определяться на вступительных испытаниях в учебное заведение.



Перечни образовательных организаций и специальности, а также порядок приёма утвердит правительство страны, уточняет РИА Новости.

