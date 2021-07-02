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Творческие россияне получили шанс на бесплатное второе высшее образование

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон, позволяющий бесплатно получить второе высшее образование для людей творческих профессий. Соответствующие изменения внесены в закон «Об образовании», говорится в документе на портале правовой информации.

Если у вас есть творческие способности, вы имеете право получить бесплатно второе или последующее высшее образование. Наличие творческих способностей будет определяться на вступительных испытаниях в учебное заведение.

Перечни образовательных организаций и специальности, а также порядок приёма утвердит правительство страны, уточняет РИА Новости.

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Комментарии (32)

Анна Эстедт
Необходимо сократить легион платных мест в ВУЗах для глупых людей.
Piter Russo
А где у нас готовят поэтов или прозаиков? Я вот люблю пописать :-))
hedgehog_
лично мне из заголовка кажется, что актерам и прочим дипломированным хюдожникам дали возможность получить второе образование.
а на самом деле наоборот. людЯм дали возможность за счет бюджету, т.е. остальных людей. делать вид, что учатся на хюдожников и прочих актеров.
т.е. эти всякие творческие институты в заочной форме по ускоренной программе будут нам печатать станиславских?
как прекрасен это мир
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