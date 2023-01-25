А потому что не надо пулять из ТТ в лоб коллеге. В Петербурге задержан гангстер-«открывашка»

На этот раз Бобра убрал Поляк, но наконец-то в этом убийстве того лютого времени — никакого бизнеса, только личное. Это опять раскопал «заказной» отдел главка. «Фонтанке» тоже интересно.

Как в марте 1995 года в квартире на проспекте Славы нашли труп 26-летнего Боброва, так до сих пор никто не знал, за что его так — в упор из ТТ, в лоб. Хотя, конечно, и тогда не было секретом, что Бобер занимается, как потом стало принято говорить у социологов, силовым предпринимательством. Что в переводе на язык того времени называлось более понятно — рэкетом.



При осмотре места убийства. Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По информации «Фонтанки», к ночи 24 января Следственный комитет Петербурга задержал 53-летнего Николая Полякова. Ему вменили соучастие в уничтожении Бобра. Хотя Поляк только позвонил в дверь приятелю, мол, «открывай — свои». Такую функцию в те годы называли «открывашкой». А когда дверь распахнулась, то его собрат по ремеслу и шарахнул из пистолета прямо в голову. Стрелку, а это Толя Черняев, наша новость — до лампочки. В 2003 году его тоже стерли из списка живых.



Выяснился и мотив такого привычного для гангстеров поведения. Пусть Бобер и замыкался на главу известного петербургского клана Костю Могилу, имел своих коммерсантов (например, крышевал казино «Капитан Морган» на Петроградской стороне), но в этот раз все завертелось из-за личного конфликта в стае. Может, что-то ляпнул при всех нецензурное. И, как говорится, привет семье.

«Фонтанка» уже публиковала достаточно много новостей о потерях среди ветеранов прошлой мафии петербургского преступного бренда Кости Могилы (убит в 2003-м). Сегодня под арестом находится его нашумевший заместитель Владимир Кулибаба и ряд исполнителей. Им вменяется и резня за кладбищенский рынок города, и ликвидация бизнесвумен за универсам, и, разумеется, внутривидовая грызня, унесшая большую часть бойцов того предельно видимого фронта. Самым же статусным, с точки зрения государства, лицом оказался, как известно, экс-помощник замминистра МВД, полковник в отставке Скворцов. С тех пор как его заочно арестовали по организации нескольких эпизодов, трупы у него в деле только прибавляются. Сам же он все это шоу наблюдает из Европы.



Но и в этой новости есть связь со Скворцовым. Тот самый сгинувший киллер Черняев — его родственник.

