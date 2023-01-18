К экс-помощнику замминистра МВД опять прилетело заказное убийство. Как у Кости Могилы убрали потрошителя московской трассы

Следственный комитет Петербурга объявил о раскрытии очередного убийства 90-х. В ведомстве указали и на именитого заказчика. А «Фонтанка» расскажет, что выйти из мафии Кости Могилы было смертельным трюком.

Действительно, «заказной» отдел полицейского главка добрался до очередных исполнителей убийств в 90-х. Теперь, по данным СК Петербурга, их многоэпизодное дело в отношении заместителя легендарного петербургского гангстера Константина Яковлева (убит в 2003 году), а проще — Кости Могилы, Владимира Кулибабы (арестован по этому делу в 2021 году) и бывшего помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова пополнилось новой историей. Но с теми же слагаемыми.

В ноябре 1995 года на улице Звездной при выходе из спортзала был убит известный боксер Анатолий Круглов. Ему было 25 лет, но репутация уже бежала впереди него. Он стоял на позиции бригадира в сообществе Могилы, а его бригада контролировала трассу Петербург — Москва. Можно сказать, что уже тогда для большегрузов и фур она была платная. Бригада собирала дань, а порой банально совершала налеты на жирные грузы с оргтехникой и алкоголем. Их слава росла, и она вскружила Круглову голову.

Он посчитал, что может уйти в самостоятельное плавание со своими архаровцами — и, соответственно, с доходами. Но слух об этом долетел до Могилы, и Круглова уволили из мафии.