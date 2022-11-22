30 лет спустя бандитов назвали бандой. В Петербурге собрали грехи Кости Могилы

«Убивать — это была просто их работа», — высказался недавно замначальника уголовного розыска Петербурга о бригаде преступного авторитета 90-х Яковлева, более известного как Могила. 21 ноября в отношении его преемника и остальных Следственный комитет возбудил уголовное дело по бандитизму. Пять трупов уже вменено, а всего они положили раза в три больше.
«Фонтанка» давно ведет счет убийствам, которые с конца прошлого года вменяются Следственным комитетом Петербурга не последнему бизнесмену города Владимиру Кулибабе и его соратникам по 90-м. Сейчас его помнят как бывшего президента Федерации вольной борьбы Петербурга, а два десятилетия назад он гремел в статусе второго человека в окружении авторитета Яковлева по прозвищу Костя Могила. Но то было до 2003 года, пока Яковлева не застрелили в Москве. Так, за 2022 год Кулибабу и его подчиненных обвинили в организации и исполнении нескольких заказных убийств.
«Фонтанка» рассказывала о тех событиях. Сначала дело дошло до экс-помощника замминистра МВД Скворцова, который в ту эпоху входил в их мафиозный клан, затем подняли осколки резни на кладбищенском рынке, вскоре вскрылось убийство петербургской предпринимательницы. Наверное, обо всех эпизодах, а особенно хитросплетениях в них, следователи и оперативники знают уже лучше, чем сами исполнители. Всего же на данный момент в материалах закреплено пять смертей.
Что касается масштаба, то, по словам собеседника в ГУ МВД, «нам понятны пятнадцать убийств точно, нет, семнадцать, вроде». Вряд ли все эти знания лягут в процессуальные документы. Как правило, у следствия не хватает сроков, которым оно ограничено при ведении дела. Но при данной квалификации — «Бандитизм» (статья 209 УК) — есть что-то настоящее. Ведь абстрактное современное «преступное сообщество», что так часто вменяется в наши годы, не бьется с тем временем — стиль был другой.