30 лет спустя бандитов назвали бандой. В Петербурге собрали грехи Кости Могилы

«Убивать — это была просто их работа», — высказался недавно замначальника уголовного розыска Петербурга о бригаде преступного авторитета 90-х Яковлева, более известного как Могила. 21 ноября в отношении его преемника и остальных Следственный комитет возбудил уголовное дело по бандитизму. Пять трупов уже вменено, а всего они положили раза в три больше.



«Фонтанка» давно ведет счет убийствам, которые с конца прошлого года вменяются Следственным комитетом Петербурга не последнему бизнесмену города Владимиру Кулибабе и его соратникам по 90-м. Сейчас его помнят как бывшего президента Федерации вольной борьбы Петербурга, а два десятилетия назад он гремел в статусе второго человека в окружении авторитета Яковлева по прозвищу Костя Могила. Но то было до 2003 года, пока Яковлева не застрелили в Москве. Так, за 2022 год Кулибабу и его подчиненных обвинили в организации и исполнении нескольких заказных убийств.

