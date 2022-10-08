Экс-помощнику замминистра МВД вменяют новое заказное убийство в Петербурге

Новое заказное убийство вменяют объявленному в розыск бывшему советнику замминистра МВД Дмитрию Скворцову. В подозреваемых также трое его соратников, двое из которых в земле еще с 90-х. 8 октября «Фонтанка» узнала подробности.



В начале апреля 1993 года в подъезде собственного дома на Северном проспекте в Петербурге была убита 44-летняя директор универсама. Сперва ее оглушили чем-то тяжелым дважды, а затем сделали контрольный выстрел в голову из пистолета. Районная прокуратура тогда возбудила уголовное дело по статье «Неосторожное убийство» ( ст. 106 УК РСФСР ), на этом всё закончилось. Пыль с него стряхнули 5 октября 2022 года. В СК переквалифицировали дело на статью об убийстве по найму.

