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    Экс-помощнику замминистра МВД вменяют новое заказное убийство в Петербурге

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    Новое заказное убийство вменяют объявленному в розыск бывшему советнику замминистра МВД Дмитрию Скворцову. В подозреваемых также трое его соратников, двое из которых в земле еще с 90-х. 8 октября «Фонтанка» узнала подробности.

    В начале апреля 1993 года в подъезде собственного дома на Северном проспекте в Петербурге была убита 44-летняя директор универсама. Сперва ее оглушили чем-то тяжелым дважды, а затем сделали контрольный выстрел в голову из пистолета. Районная прокуратура тогда возбудила уголовное дело по статье «Неосторожное убийство» (ст. 106 УК РСФСР), на этом всё закончилось. Пыль с него стряхнули 5 октября 2022 года. В СК переквалифицировали дело на статью об убийстве по найму.

    В подозреваемых числится «бригада» бывшего советника замминистра МВД Дмитрия Скворцова. Вместе с ним по делу проходят уже известные по другим делам Автандил Закиев (погиб в 1998 году), Антон Наумов (погиб в 1993 году), Радислав Хацкевич (в розыске с 90-х). Установлено, что убивали женщину Наумов и Хацкевич по прямому указанию Закиева и Скворцова. По данным «Фонтанки», этот «заказ» стал одним из эпизодов в войне из-за водки. Скворцова и Ко связывают с предпринимателем Константином Яковлевым и Владимиром Кулибабой. О них и о петербургском полковнике Дмитрии Скворцове — читайте в материале «Фонтанки».

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