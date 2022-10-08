Экс-помощнику замминистра МВД вменяют новое заказное убийство в Петербурге

Новое заказное убийство вменяют объявленному в розыск бывшему советнику замминистра МВД Дмитрию Скворцову. В подозреваемых также трое его соратников, двое из которых в земле еще с 90-х. 8 октября «Фонтанка» узнала подробности.
В начале апреля 1993 года в подъезде собственного дома на Северном проспекте в Петербурге была убита 44-летняя директор универсама. Сперва ее оглушили чем-то тяжелым дважды, а затем сделали контрольный выстрел в голову из пистолета. Районная прокуратура тогда возбудила уголовное дело по статье «Неосторожное убийство» (
В подозреваемых числится «бригада» бывшего советника замминистра МВД Дмитрия Скворцова. Вместе с ним по делу проходят уже известные по другим делам Автандил Закиев (погиб в 1998 году), Антон Наумов (погиб в 1993 году), Радислав Хацкевич (в розыске с 90-х). Установлено, что убивали женщину Наумов и Хацкевич по прямому указанию Закиева и Скворцова. По данным «Фонтанки», этот «заказ» стал одним из эпизодов в войне из-за водки. Скворцова и Ко связывают с предпринимателем Константином Яковлевым и Владимиром Кулибабой. О них и о петербургском полковнике Дмитрии Скворцове — читайте в материале «Фонтанки».