В Петербурге заочно арестован экс-помощник замминистра МВД Скворцов. Его обвиняют в убийствах и покушениях

Экс-помощник замминистра МВД Дмитрий Скворцов, находящийся в розыске, заочно арестован. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 декабря, саму меру пресечения избрали в конце прошлой недели.



О личности Дмитрия Скворцова «Фонтанка» писала подробно. В 90-е он подчинялся уже арестованному Владимиру Кулибабе, а тот — одной из самых популярных фигур на рынке бандитизма — Косте-Могиле. В нулевые Скворцов оказался в Университете МВД, после получения диплома остался там. Где он сегодня — неизвестно.



На сегодняшний день Скворцову инкриминируют участие в покушении на бизнесмена Ливи Абрамова и его телохранителя Игоря Журавлева, убийство бывшей соратницы Инны на Украине, ликвидацию казанского боксера Айдара Шайхлеева. И наконец, расстрел близкого друга Кулибабы Олега Тарана.

